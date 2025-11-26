Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Türkiye'de En Çok Aboneye Sahip Dijital Platformlar Açıklandı

JustWatch, 2025'in üçüncü çeyreğinde Türkiye'de en çok aboneye sahip olan dijital platformları paylaştı.

Türkiye'de En Çok Aboneye Sahip Dijital Platformlar Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça popüler durumda. Ülkemizde milyonlarca insan, Netflix’ten HBO Max’e, Prime Video’dan Disney+’a kadar farklı farklı platformlara üyeler. Peki Türkiye’de en popüler dijital içerik platformları hangileri?

JustWatch, **2025 yılının üçüncü çeyreğine ait dijital platformların pazar paylarını **içeren veriler yayımladı. Veriler, ülkemizde en çok kullanılan film ve dizi platformlarını bize gösteriyor. Gelin bu verilere birlikte göz atalım.

Türkiye'de en çok aboneye sahip platformlar ve pazar payları

Ekran Resmi 2025-11-26 13.15.52

  1. HBO Max - %26
  2. Netflix - %24
  3. Prime Video - %18
  4. Disney+ - %14
  5. Mubi - %7
  6. YouTube Premium - %4
  7. Exxen - %1
  8. Diğer platformlar - %6

Listeye baktığımızda BluTV yerine gelen HBO Max'in Türkiye'de en çok tercih edilen platform olduğunu görüyoruz. Öyle ki toplam pazar payının %26'sını oluşturuyor. Bunun en büyük nedeninin Hepsiburada'nın Premium üyeliğiyle birlikte HBO Max aboneliği verilmesi olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin edebileceğiniz gibi Netflix, şaşırtmayan bir şekilde listenin ikinci sırasında yer alıyor. Onu %18 ile Prime Video, %14 ile Disney+ takip ediyor. Film tutkunlarının çok sevdiği Mubi %7'yle 5'inci sıradayken YouTube'un ücretli abonelik sistemi YouTube Premium ise %4 ile 6'ıncı sırada. Exxen ise %1'lik paya sahip.

Bir önceki çeyreğe göre neler değişti?

Ekran Resmi 2025-11-26 13.16.00

JustWatch, 3'üncü çeyrek verilerini 2'inci çeyrekle de karşılaştırdı. Buna göre Nisan 2025'te BluTV'den HBO Max'e dönüşen platform, sürekli yükselişteydi. 2'inci çeyrekte de 3'üncü çeyrekte de zirvede kalmayı başardı. Öte yandan Netflix'te bir **dalgalanma yaşandı. **Önceki çeyreklerde yükseliş görülse de 3'üncü çeyrekte küçük bir düşüş görüldü. Buna rağmen 2'inci sıradaki yerini korudu. Stranger Things gibi çok sevilen bir dizinin gelmesiyle 4'üncü çeyrekte yükselişe geçeceğini tahmin edebiliriz.

Diğer platformlara baktığımızda Prime Video'nun istikrarlı bir şekilde büyüme gösterdiğini görüyoruz. Disney+ ise bir değişiklik görmeden önceki çeyrekle aynı şekilde devam ederek stabil kalmış. Tüm platformların verilerinin önceki yıla göre benzer devam ettiğini de belirtmek gerek. Geçen yılın aynı dönemine göre pek bir fark yok. HBO Max, Netflix ve Prime Video dominasyonu hâlâ devam ediyor.

Stranger Things 5. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Konusu, Fragmanı ve Dahası Stranger Things 5. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Konusu, Fragmanı ve Dahası
17-24 Kasım 2025: Türkiye'de En Çok İzlenen Dizi ve Filmler 17-24 Kasım 2025: Türkiye'de En Çok İzlenen Dizi ve Filmler
Netflix Amazon Prime Disney

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim