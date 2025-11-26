Türkiye'de En Çok Aboneye Sahip Dijital Platformlar Açıklandı

JustWatch, 2025'in üçüncü çeyreğinde Türkiye'de en çok aboneye sahip olan dijital platformları paylaştı.

Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça popüler durumda. Ülkemizde milyonlarca insan, Netflix’ten HBO Max’e, Prime Video’dan Disney+’a kadar farklı farklı platformlara üyeler. Peki Türkiye’de en popüler dijital içerik platformları hangileri?

JustWatch, **2025 yılının üçüncü çeyreğine ait dijital platformların pazar paylarını **içeren veriler yayımladı. Veriler, ülkemizde en çok kullanılan film ve dizi platformlarını bize gösteriyor. Gelin bu verilere birlikte göz atalım.

Türkiye'de en çok aboneye sahip platformlar ve pazar payları

HBO Max - %26 Netflix - %24 Prime Video - %18 Disney+ - %14 Mubi - %7 YouTube Premium - %4 Exxen - %1 Diğer platformlar - %6

Listeye baktığımızda BluTV yerine gelen HBO Max'in Türkiye'de en çok tercih edilen platform olduğunu görüyoruz. Öyle ki toplam pazar payının %26'sını oluşturuyor. Bunun en büyük nedeninin Hepsiburada'nın Premium üyeliğiyle birlikte HBO Max aboneliği verilmesi olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin edebileceğiniz gibi Netflix, şaşırtmayan bir şekilde listenin ikinci sırasında yer alıyor. Onu %18 ile Prime Video, %14 ile Disney+ takip ediyor. Film tutkunlarının çok sevdiği Mubi %7'yle 5'inci sıradayken YouTube'un ücretli abonelik sistemi YouTube Premium ise %4 ile 6'ıncı sırada. Exxen ise %1'lik paya sahip.

Bir önceki çeyreğe göre neler değişti?

JustWatch, 3'üncü çeyrek verilerini 2'inci çeyrekle de karşılaştırdı. Buna göre Nisan 2025'te BluTV'den HBO Max'e dönüşen platform, sürekli yükselişteydi. 2'inci çeyrekte de 3'üncü çeyrekte de zirvede kalmayı başardı. Öte yandan Netflix'te bir **dalgalanma yaşandı. **Önceki çeyreklerde yükseliş görülse de 3'üncü çeyrekte küçük bir düşüş görüldü. Buna rağmen 2'inci sıradaki yerini korudu. Stranger Things gibi çok sevilen bir dizinin gelmesiyle 4'üncü çeyrekte yükselişe geçeceğini tahmin edebiliriz.

Diğer platformlara baktığımızda Prime Video'nun istikrarlı bir şekilde büyüme gösterdiğini görüyoruz. Disney+ ise bir değişiklik görmeden önceki çeyrekle aynı şekilde devam ederek stabil kalmış. Tüm platformların verilerinin önceki yıla göre benzer devam ettiğini de belirtmek gerek. Geçen yılın aynı dönemine göre pek bir fark yok. HBO Max, Netflix ve Prime Video dominasyonu hâlâ devam ediyor.