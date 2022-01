Aksiyon dizileri de filmler kadar büyük bir yer kaplıyor dizi/film sektöründe büyük bir yer kaplıyor. Çoğu aksiyon dizisi muazzam güzel olmasa da, klasik aksiyon sahnelerinin birçoğuna sahip olduğu için sıkılmadan izlemek mümkün oluyor.

Fakat bazı diziler gerçekten izlenmeye, vaktinizi harcamaya değecek türde oluyor. 24’de bu tarz dizilerden bir tanesi. Hafif siyasi olayları, hafif suikast olayları ve bunları aksiyon ile harmanlaması 24’ü oldukça güzel bir dizi yapıyor.

Sezon sayısının da oldukça çok olması olay örgüsünün ne denli uzun olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bizde sizler için 24 gibi dizileri sevenler için benzer tarzdaki dizileri listelemeye karar verdik.

24 benzeri diziler:

Alias

Homeland

24: Legacy

Tom Clancy’s Jack Ryan

Person of Interest

Blacklist

Luther

Mindhunter

Banshee

Quantico

Devlet düşmnalarına karşı intikam: Alias

Yıl: 2001

2001 IMDb Puanı: 7.6/10

7.6/10 Oyuncular: Jennifer Garner, Ron Rifkin, Carl Lumbly

Jennifer Garner, Ron Rifkin, Carl Lumbly Yönetmen: Jan Verheyen

Alias çıkış yaptığı eski zamana rağmen günümüzün ve kendi zamanın casusluk ve drama konusunda oldukça güzel bir örneği. Hikayesi ise:, Sydney isimli karakterimizin CIA’in gizli kolu olduğunu düşündüğü SD-6 isimli örgüte katılmasıyla başlıyor. Fakat yaşanan büyük bir trajedi sonrasında karakterimiz örgütün aslında devlet düşmanı olduğunu öğrenir ve intikam almaya yemin eder.

Bir eve dönüş hikaysi: Homeland

Yıl: 2011

2011 IMDb Puanı: 8.3/10

8.3/10 Oyuncular: Claire Danes, Mandy Patinkin, Damian Lewis

Claire Danes, Mandy Patinkin, Damian Lewis Yönetmen: Michael Cuesta

Homeland, Irak’ta kaybolup, uzun süre sonra ülkesine yani Amerika’ya dönen karakterimiz Scott Brody’yi konu alıyor. Dönüşünden hemen sonra bir CIA ajanı tarafından şüpheli bulunur ve olay zinciri bu şekilde devam eder. Politik bir CIA draması olarak bilinen Homeland sahip olduğu zengin kadroyla birlikte ortaya izlemesi keyifli bir kurgu çıkarıyor.

24'ün devam efsanesi: 24: Legacy

Yıl: 2016

2016 IMDb Puanı: 6.2/10

6.2/10 Oyuncular: Corey Hawkins, Miranda Otto, Anna Diop

Corey Hawkins, Miranda Otto, Anna Diop Yönetmen: Jon Cassar, Stephen Hopkins

24:Legacy, 24’ün başarısı üzerine yapılan bir dizi. Biraz klişe olsa da dizi; geçmişinden hayatı pahasına kaçan eski bir asker Eric Carter’ın bir terör saldırısını önlemeye çalışmasını anlatıyor. İlk çıkışında umut verici bir başlangıç yapmış olsa da 24: Legacy maalesef 24’ün başarısını yakalayamadı ve 1. sezondan sonra iptal edildi.

Ünlü oyun serisinin dizisi: Tom Clancy’s Jack Ryan

Yıl: 2018

2018 IMDb Puanı: 8.1/10

8.1/10 Oyuncular: John Krasinki, Wendell Pierce, John Hoogenakker

John Krasinki, Wendell Pierce, John Hoogenakker Yönetmen: Patricia Riggen, Morten Tyldum, Phil Abraham

Adını ünlü oyun serisi Tom Clancy’s den alan Tom Clancy’s Jack Ryan, teröristler arası bir paterni ortaya koyan CIA analisti Jack Ryan’ın bir anda kendisini tehlike dolu bir operasyonun içerisinde bulmasını konu alıyor. Dizi ne kadar Tom Clancy’s adını taşısa da oyundan çok büyük bağlantılar taşımıyor. Fakat yinede güzel bir aksiyon dizisi örneği olduğu için izlenebilir.

Azılı suçları önlemeye çalışmak: Person of Interest

Yıl: 2011

2011 IMDb Puanı: 8.4/10

8.4/10 Oyuncular: Jim Caviezel, Taraji P. Henson, Kevin Chapman

Jim Caviezel, Taraji P. Henson, Kevin Chapman Yönetmen: Richard J. Lewis, David Semel

Lost, Alias, Fringe gibi başarılı dizilerin başında gördüğümüz J.J. Abrams’ın bir başka gizemli eseri olan Person of Interest, bir milyonerin eski bir CIA ajanıyla bir araya gelerek işlenmesi muhtemel suçları, işlenmeden önce önlemeye çalışmalarını konu alıyor. Aksiyon polisiye dizilerinin başarılı bir örneği olan Person of Interest sahip olduğu gizem ögeleriyle her bölüm merak uyandırıyor.

Suçlunun FBI ile işbirliği: Blacklist

Yıl: 2013

2013 IMDb Puanı: 8.0/10

8.0/10 Oyuncular: James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff

James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff Yönetmen: Andrec McCarthy, Joe Carnahan, Steven A. Adalson, David Platt, Michael W. Watkins

Başarılı bir polisiye draması olan Blacklist, dünyanın en çok arananlar listesinin en üstünde yer alan Raymond Reddington’ı konu alıyor. Kendi isteği ile FBI’a teslim olan Raymond, FBI’a kendi özgürlüğü karşısında hazırlamış olduğu suçlular listesini FBI’a verip suçluları yakalatmayı teklif eder. İlginç bir konu ile karşımıza çıkan Blacklist, kafadaki soru işaretlerini her bölüm arttıran bir dizi.

İyilik ve kötülük arasında kalan bir dedektif: Luther

Yıl: 2010

2010 IMDb Puanı: 8.4/10

8.4/10 Oyuncular: Idris Elba, Dermot Crowley, Michael Smiley

Idris Elba, Dermot Crowley, Michael Smiley Yönetmen: Jamie Payne, Biran Kirk, Stefen Schwartz, Sam Miller

Luther, isminden de belli olacağı gibi ana karakterimiz John Luther’ı konu alıyor. Tehlikeli bir dedektif olan John Luther, Londra Ağır Suçlar Birimi’ne bağlı çalışan zekasına güvenen, biraz ukala ve yer yer şiddete başvuran bir adamdır. Sınır tanımayan dedektifimiz zanlı ve mağdur arasında gidip gelirken, iyi ile kötü arasındaki dengeyi kurmaya çalışacaktır.

İki FBI ajanının özel görevi: Mindhunter

Yıl: 2017

2017 IMDb Puanı: 8.6/10

8.6/10 Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv

Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv Yönetmen: David Fincher, Carl Franklin, Asif Kapadia, Andrew Dominik

FBI’ın özel bir biriminde görev alan Holden Ford ve Bill Tench’i konu alıyor. İki ortak FBI aracılığıyla kötü şöhretli katilleri ve tecavüzcüleri araştırmaya başlar. Polisiyeyi dramasını gerilim ile birleştiren Mindhunter, izleyeni hem heyecanlandırıp hemde gerçek hatatımızda gördüğümüz veya üzücü bir şekilde şahit olduğumuz acı gerçekleri güzel bir şekilde yansıtıyor.

Eski bir mahkumun arayış hikayesi: Banshee

Yıl: 2013

2013 IMDb Puanı: 8.4/10

8.4/10 Oyuncular: Antony Starr, Ivana Milicevic, Ulrich Thomsen

Antony Starr, Ivana Milicevic, Ulrich Thomsen Yönetmen: Miquel Sapochnik, Greg Yaitanes, Babak Najafi, Ole Christian Madsen

Eski bir mahkum ve aynı zamanda hırsız olan Lucas Hood’u konu alan Banshee, drama yönü ağır basan bir dizi. 15 yılını hapishanede geçiren Lucas, hapishaneden çıktıktan sonra eski sevgilisini aramaya Banshee isimli oldukça belalı bir kasabaya gider. Kasabada rahat etmek için öldürülen bir polis şefinin kimliğine bürünen Lucas, kasabanın yanı sıra kirli geçmişi ile savaşmak zorunda kalır.

Quantico FBI ajanlarının arınma çabası: Quantico

Yıl: 2015

2015 IMDb Puanı: 6.7/10

6.7/10 Oyuncular: Priyanka Chopra Jonas, Jake McLaughlin, Johanna Braddy

Priyanka Chopra Jonas, Jake McLaughlin, Johanna Braddy Yönetmen: Marc Munden, Patrick R. Norris, Jennifer Phang

Oldukça realistik bir dizi olan Quantico, Quantico üssünde eğitim gören genç ve acemi bir grup FBI ajanını konu alıyor. Akademiye alınan ajanlar 9 Eylül tarihinde Amerika’ya yapılan bir saldırı sonrasında şüpheli konumuna düşerler ve ajanlar adlarını temizlemek için çalışmaya başlarlar. Gizem ve suç başlıklarını beraber harmanlayan Quantico, genel olarak gördüğümüz FBI konusuna farklı bir bakış açısı ile yaklaşarak, beklenenden çok daha farklı seyir zevki yüksek bir dizi ortaya çıkarıyor