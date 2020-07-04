24 Saatte Dünya’da Neler Gerçekleşiyor?

Gezegenimizde 1 günde sıradan kabul ettiğimiz olaylardan “çok sayıda” gerçekleşiyor. Mesela her gün ortalama kaç yeni kişinin doğduğunu ya da vücudumuzda kaç hücrenin öldüğünü biliyor musunuz? Bugün sizlere; 24 saatin, çok da kısa olmadığını kanıtlayacak 17 önemli bilgi sunacağız.

Bilinen tüm yaşamın bulunduğu yer olan Dünya’mız her gün pek çok farklı olaya sahne oluyor. Sadece 24 saat içinde bile çok fazla şeyin yaşadığı dünyamıza bugün ayrı bir gözle bakacağız. Bugün sizlere dünyada sadece bir günde gerçekleşen bazı olayları listeleyeceğiz. Hazırsanız, Bright Side tarafından derlenen listemize geçelim.

1 günde Dünya’da neler oluyor?

Gezegenimize 365.000 yeni insan geliyor.

Yaklaşık 18 milyon kişi doğum günü kutluyor.

Vücudumuzdaki 50 trilyon hücre ölüyor ve yerine yenileri çoğalıyor.

İnsan saçları ortalama olarak 0,35 milimetre uzuyor.

Her birimiz yaklaşık 48.000 kelime söylüyoruz.

Her 1 ağaç, gezegenin iki sakini için yeterli oksijen sağlıyor.

142.000 yeni araç üretim bandından çıkıyor. Bu araçları arka arkaya park etseydik, Berlin’den Stuttgart’a kadar uzanan 512 kilometrelik bir kuyruk oluşurdu.

Çin’de insanlar yaklaşık 510.000 ton pirinç topluyor.

Dünya üzerindeki tüm tavuklar, 190 milyon kez yumurtluyor.

Kâğıt torbalar için 40.000 ağaç, tuvalet kağıdı içinse 27.000 ağaç kesiliyor.

İnsanlar ortalama olarak 15 kez gülüyor.

Kalbimiz yaklaşık 104.000 kez atıyor.

İnsanlar ortalama 16 dolar kazanıyor.

İnsanlar yaklaşık 23.000 kez nefes alıyor.

Ekolojik hasar nedeniyle 150-200 farklı bitki, böcek, kuş ve memelinin nesli tükeniyor.

İnsanlar ortalama 8.000 adım atıyor.

Dünyada 7 ayrı deprem ve 18.000 fırtına gerçekleşiyor.