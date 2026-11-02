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Ticaret Bakanlığından Sahte İndirim Kampanyası Yapan Alışveriş Platformuna Dev Ceza!

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Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunun "14 günün en düşük fiyatı" ve "sepette %80 indirim" etiketleriyle sunduğu fiyatların gerçeği yansıtmadığını belirleyerek 1 milyondan fazla para cezası kesti.

Ticaret Bakanlığından Sahte İndirim Kampanyası Yapan Alışveriş Platformuna Dev Ceza!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İnternetten alışveriş yaparken karşımıza çıkan "büyük indirim" veya "sepette dev fırsat" gibi ifadeler, her zaman göründüğü kadar masum olmayabiliyor. Bu yüzden de bakanlığın sürekli şirketleri takipte bulunduğunu görüyoruz.

Şimdi ise tüketiciyi korumaya yönelik denetimlerini sürdüren bakanlık, bir internet alışveriş platformunda uygulanan indirim iddialarını mercek altına aldı. Yapılan resmi incelemeler sonucunda, vitrinde sergilenen devasa indirimlerin gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

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Ticaret Bakanlığından Sahte İndirim Kampanyası Yapan Alışveriş Platformuna Dev Ceza!
sahteic

“Sepette %80 indirim” gerçeği yansıtmadığı keşfedildi, 1 milyon TL’den fazla para cezası kesildi

sahteic

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan tarafından yapılan açıklamaya göre ismi paylaşılmayan bir internet alışveriş platformunda tüketicilere "14 günün en düşük fiyatı” ve “sepette %80 indirim” ifadeleriyle çeşitli ürünler sunuluyordu.

Ancak yürütülen teknik incelemeler, bu indirimlerin kağıt üzerinde kaldığını ortaya koydu. Bakanlık yetkilileri, sistemde indirim öncesi fiyat olarak duyurulan yüksek tutarlar üzerinden ürünlerin gerçekte hiçbir zaman satılmadığını tespit etti.

Platformun sözde "indirimli" olarak lanse ettiği fiyatların ise belirli bir döneme özel bir fırsat sunmaktan ziyade sürekli uygulandığı kayıtlara geçti. Bu durum, indirim öncesi fiyatın yapay bir şekilde şişirilip ardından normal fiyata "indirim" süsü verilmesi anlamına geliyor. Yetkililer, bu kurgu yöntemiyle tüketicilerde gerçekte var olmayan bir fiyat avantajı algısı oluşturulduğunu değerlendirdi.

Söz konusu yanıltıcı fiyatlandırma uygulamasına karşı idari yaptırım süreci hızla devreye sokuldu. Reklam Kurulunun 10 Eylül 2026 tarihli ve 373 sayılı toplantısında alınan resmi karar doğrultusunda ilgili platforma yönelik somut cezai işlemler karara bağlandı. Alınan bu kurul kararı kapsamında ilgili firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Para cezasının yanı sıra tüketicilerin daha fazla yanlış yönlendirilmesini engellemek adına platformun yanıltıcı reklamlarının durdurulmasına hükmedildi.

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