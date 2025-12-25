[25 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Sekizinci Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games'in yılbaşı kapsamında bugün ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games, şimdi de yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyunlar sunuyor.

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla her hafta kullanıcıları platforma çekerken, bugün ve önümüzdeki günler her gün bir adet olmak üzere ücretsiz oyun dağıtacak.

Epic Games'in yılbaşı özel olarak ücretsiz verdiği sekizinci oyun ise 575 TL değerindeki Disco Elysium - The Final Cut oldu. Bu oyunu yarın, yani 26 Aralık tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Disco Elysium - The Final Cut nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Disco Elysium - The Final Cut, çığır açan bir rol yapma oyunudur. Eşsiz bir yetenek sistemine sahip bir dedektifsin. Akıllara kazınan karakterleri sorgula, cinayetleri çöz veya rüşvet al. Bir kahraman ya da tamamen rezil bir insan ol. Disco Elysium - The Final Cut normal fiyatı 575 TL.

Disco Elysium - The Final Cut fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.