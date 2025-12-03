[25 Kasım-2 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 25 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta bir kez daha, geçtiğimiz haftalarda uzun süre zirveyi bırakmayan EA SPORTS FC 26 yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (25 Kasım-2 Aralık)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim EA SPORTS FC 26 69.99$ 34.99$ (-%50) Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 9.99$ (-%50) ARC Raiders 39.99$ - Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75) Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails 12.49$ 11.24$ (-%10) Battlefield 6 69.99$ 59.49$ (-%15) Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75) Forza Horizon 5 32.78$ - Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50) Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65) Euro Truck Simulator 2 - Nordic Horizons 9.08$ - Hogwarts Legacy 59.99$ 8.99$ (-%85) The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 9.99$ (-%20) Dying Light: The Beast 44.99$ - UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.