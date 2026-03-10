25 Yıllık Bir Elektrikli Otomobil, 500 Elektronik Sigara Piliyle Çalıştırıldı [Video]

Bir YouTuber ilginç bir deneye imza attı ve 500 adet tek kullanımlık elektronik sigara piliyle 25 yıllık bir elektrikli otomobili çalıştırmayı başardı.

Teknoloji içerikleriyle bilinen YouTuber Chris Doel, çöpe atılan elektronik sigaraların pillerini kullanarak sıra dışı bir projeye imza attı. Doel, yaklaşık 500 adet tek kullanımlık elektronik sigara pilini bir araya getirerek eski bir elektrikli otomobili çalıştırmayı başardı.

Daha önce atılmış elektronik sigara parçalarından bir ev enerji depolama sistemi yapan Doel, bu sistemi geliştirerek alüminyum bir kasa içine yerleştirdi ve 2000’li yılların başından kalma Reva G.Wiz elektrikli otomobiline bağladı. Yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki küçük şehir otomobili, orijinalinde 48 voltluk kurşun-asit batarya kullanıyordu. Elektronik sigara pillerinden oluşan yaklaşık 50 voltluk sistem, bu araç yeterli oldu.

USB-C ile şarj edilen ilk otomobili de üretmiş oldu

Projenin ilk testinde araç sorunsuz şekilde çalıştı. Üstelik sistem yalnızca çalışmakla kalmadı, Doel’in kurduğu batarya paketi USB-C bağlantısı üzerinden şarj edilebildiği için araç “USB-C ile şarj edilen ilk otomobil” unvanını da aldı.

Güvenlik için aracın güç çekişi yazılım üzerinden sınırlandırıldı çünkü araç tam gazda 350 amper çekebiliyor, oysa elektronik sigara pillerinin oluşturduğu batarya paketi yaklaşık 120 amper için tasarlanmıştı.

29 kilometre menzil sunmayı başardı

Gerçekleştirilen test sürüşünde araç saatte yaklaşık 56 km hıza ulaşmayı başardı. Rejeneratif frenleme sistemi de çalıştı ve fren sırasında bataryaya enerji geri kazandırıldı. YouTuber, test sürüşünde bir fast-food restoranına uğrayıp alışveriş yaptıktan sonra yokuşlu yolları da denedi.

Tüm bu yolculuğun sonunda elektronik sigara pilleriyle çalışan otomobil yaklaşık 29 kilometre menzil elde etti. Yolculuk, batarya grubundaki hücrelerden birinin devre dışı kalmasıyla sona erdi. İlginç bir detay ise pillerin sıcaklığının test boyunca yalnızca 19°C civarında kaldı.