Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ne Trafikte Sıkışan Ne Çevirmeye Takılan Mercedes Tanıtıldı (Almaya Gücümüz Yetmez)

Lüks otomobilleriyle bilinen Mercedes, Airbus Corporate Helicopters ile yaptığı iş birliği doğrultusunda ACH145 Mercedes-Benz Edition'ı tanıttı.

Ne Trafikte Sıkışan Ne Çevirmeye Takılan Mercedes Tanıtıldı (Almaya Gücümüz Yetmez)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Otomobil dünyasında lüks denince akla gelen ilk markalardan Mercedes-Benz, şimdi sınırları gökyüzüne taşıdı ancak bu kez karşımızda bir otomobil değil, yaklaşık 10 milyon dolar değerinde bir helikopter var.

Fransız havacılık devi Airbus’ın iş jetleri ve özel helikopterler bölümü Airbus Corporate Helicopters ile Mercedes-Benz’in ortak imzasını taşıyan ACH145 Mercedes-Benz Edition, ultra zenginlere hitap eden âdeta “uçan makam odası” olarak tanıtıldı.

Maybach konforu, helikopter performansı

2

İç mekâna adım attığınızda kendinizi bir helikopterde değil, lüks bir EQS ya da Maybach konseptinde hissediyorsunuz. Sarmal tasarım, özel dikişli heykelsi koltuklar, deri kaplamalar, ahşap zemin ve metal detaylar… Kısacası bu araç bir ulaşım aracından çok, havadaki bir executive lounge.

Alıcılar Atlas, Meteor, Phoenix, Zenith, Polaris ve Solaris gibi iddialı isimlere sahip altı farklı iç tasarım temasından birini seçebiliyor. Dileyen müşteriler ise yatlarının renk paletine uygun tamamen kişisel tasarım yaptırabiliyor. 4 ila 8 yolcu kapasiteli oturma düzeni ve akıllı depolama alanları da cabası.

Beş pervaneli güç makinesi

3

Şık tasarımın altında ise ciddi bir mühendislik yatıyor. Helikopter, Airbus’ın beş palli en yeni H145 platformu üzerine inşa edildi. Çift motorlu yapı sayesinde saatte 254 km (137 knot) seyir hızına ulaşabiliyor ve yaklaşık 4 saat havada kalabiliyor. Yeni nesil tasarım daha düşük gürültü seviyesi ve 150 kg ek taşıma kapasitesi sunuyor.

Modelin lansmanı, helikopter kullanımıyla ünlü Brezilya’nın São Paulo kentinde yapıldı. Bu iş birliği ise yeni değil, iki marka 2010’dan bu yana birlikte çalışıyor ve daha önce 26 adet özel tasarım ACH145 teslim edildi.

Tasarımı beğendiyseniz küçük bir hatırlatma... Bu helikopteri satın almak için sıradan bir milyoner olmak yetmiyor. Resmî fiyat açıklanmasa da önceki modeller baz alındığında 10 milyon doların oldukça üzerinde bir bütçe gerekiyor ki bunun ne kadar büyük bir para olduğunu anlatmaya gerek yok gibi...

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler "%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler
BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var! BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!
Mercedes

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

İşler Bir Anda Tersine Döndü: Paramount+ ile HBO Max Birleşiyor!

İşler Bir Anda Tersine Döndü: Paramount+ ile HBO Max Birleşiyor!

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

iOS 26.4 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.4 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com