Ne Trafikte Sıkışan Ne Çevirmeye Takılan Mercedes Tanıtıldı (Almaya Gücümüz Yetmez)

Lüks otomobilleriyle bilinen Mercedes, Airbus Corporate Helicopters ile yaptığı iş birliği doğrultusunda ACH145 Mercedes-Benz Edition'ı tanıttı.

Otomobil dünyasında lüks denince akla gelen ilk markalardan Mercedes-Benz, şimdi sınırları gökyüzüne taşıdı ancak bu kez karşımızda bir otomobil değil, yaklaşık 10 milyon dolar değerinde bir helikopter var.

Fransız havacılık devi Airbus’ın iş jetleri ve özel helikopterler bölümü Airbus Corporate Helicopters ile Mercedes-Benz’in ortak imzasını taşıyan ACH145 Mercedes-Benz Edition, ultra zenginlere hitap eden âdeta “uçan makam odası” olarak tanıtıldı.

Maybach konforu, helikopter performansı

İç mekâna adım attığınızda kendinizi bir helikopterde değil, lüks bir EQS ya da Maybach konseptinde hissediyorsunuz. Sarmal tasarım, özel dikişli heykelsi koltuklar, deri kaplamalar, ahşap zemin ve metal detaylar… Kısacası bu araç bir ulaşım aracından çok, havadaki bir executive lounge.

Alıcılar Atlas, Meteor, Phoenix, Zenith, Polaris ve Solaris gibi iddialı isimlere sahip altı farklı iç tasarım temasından birini seçebiliyor. Dileyen müşteriler ise yatlarının renk paletine uygun tamamen kişisel tasarım yaptırabiliyor. 4 ila 8 yolcu kapasiteli oturma düzeni ve akıllı depolama alanları da cabası.

Beş pervaneli güç makinesi

Şık tasarımın altında ise ciddi bir mühendislik yatıyor. Helikopter, Airbus’ın beş palli en yeni H145 platformu üzerine inşa edildi. Çift motorlu yapı sayesinde saatte 254 km (137 knot) seyir hızına ulaşabiliyor ve yaklaşık 4 saat havada kalabiliyor. Yeni nesil tasarım daha düşük gürültü seviyesi ve 150 kg ek taşıma kapasitesi sunuyor.

Modelin lansmanı, helikopter kullanımıyla ünlü Brezilya’nın São Paulo kentinde yapıldı. Bu iş birliği ise yeni değil, iki marka 2010’dan bu yana birlikte çalışıyor ve daha önce 26 adet özel tasarım ACH145 teslim edildi.

Tasarımı beğendiyseniz küçük bir hatırlatma... Bu helikopteri satın almak için sıradan bir milyoner olmak yetmiyor. Resmî fiyat açıklanmasa da önceki modeller baz alındığında 10 milyon doların oldukça üzerinde bir bütçe gerekiyor ki bunun ne kadar büyük bir para olduğunu anlatmaya gerek yok gibi...