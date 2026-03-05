Akaryakıt Fiyatlarında Sistem Değişti: Fiyat Artışları, ÖTV'den Karşılanacak!

Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemi devreye alındı. Böylelikle olası fiyat artışlarının yüzde 75'lik bölümü, ÖTV'den karşılanacak. Pompa fiyatı, bu hamleyle sert yükselmeyecek.

Hükûmet, otomobil sahibi vatandaşları nispeten rahatlatacak önemli bir karar aldı. Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre akaryakıt alımlarında eşel mobil sistemine geçildi. Alınan bu karar doğrultusunda akaryakıt fiyatları, bir süreliğine değişmeyecek.

Böyle bir karar alınmasının nedeni, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılması, küresel çapta petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. İşte hükûmet, enflasyonla mücadele kapsamında yakıt fiyatının artmasını, eşel mobil sistemi ile engellemiş oldu.

Fiyatlardaki artışın yüzde 75'e kadar olan kısmı, ÖTV'den karşılanacak!

Daha önce de gördüğümüz eşel mobil sistemi, devletin ÖTV gelirinden vazgeçmesi temeline dayanıyor. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmı, ÖTV'den karşılanacak. Pompa fiyatı değişmeyecek, devletin topladığı gelir düşer. Akaryakıt fiyatının düştüğü durumlarda da aynı durum yaşanacak. Fiyat düşüşü pompaya yansıtılmayacak. Bunun yerine ÖTV geliri artırılacak.

Resmî Gazete'deki kararı somut bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki akaryakıt ürünlerinde ciddi bir kıtlık yaşandı ve fiyatın 10 TL artması gerekiyor. Alınan karara göre bu artışın sadece 2,5 TL'si vatandaşın cebine yansıyacak. Diğer kısım, toplanan ÖTV'den karşılanacak. Bu hamle ile vatandaşın ödeyeceği KDV de dolaylı yoldan düşmüş olacak.