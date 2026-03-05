Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Akaryakıt Fiyatlarında Sistem Değişti: Fiyat Artışları, ÖTV'den Karşılanacak!

Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemi devreye alındı. Böylelikle olası fiyat artışlarının yüzde 75'lik bölümü, ÖTV'den karşılanacak. Pompa fiyatı, bu hamleyle sert yükselmeyecek.

Akaryakıt Fiyatlarında Sistem Değişti: Fiyat Artışları, ÖTV'den Karşılanacak!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Hükûmet, otomobil sahibi vatandaşları nispeten rahatlatacak önemli bir karar aldı. Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre akaryakıt alımlarında eşel mobil sistemine geçildi. Alınan bu karar doğrultusunda akaryakıt fiyatları, bir süreliğine değişmeyecek.

Böyle bir karar alınmasının nedeni, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılması, küresel çapta petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. İşte hükûmet, enflasyonla mücadele kapsamında yakıt fiyatının artmasını, eşel mobil sistemi ile engellemiş oldu.

Fiyatlardaki artışın yüzde 75'e kadar olan kısmı, ÖTV'den karşılanacak!

Başlıksız-1

Daha önce de gördüğümüz eşel mobil sistemi, devletin ÖTV gelirinden vazgeçmesi temeline dayanıyor. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmı, ÖTV'den karşılanacak. Pompa fiyatı değişmeyecek, devletin topladığı gelir düşer. Akaryakıt fiyatının düştüğü durumlarda da aynı durum yaşanacak. Fiyat düşüşü pompaya yansıtılmayacak. Bunun yerine ÖTV geliri artırılacak.

Mart 2026 Togg Fiyat Listesi: T10X ve T10F, En Mantıklı Araçlar Arasında! Mart 2026 Togg Fiyat Listesi: T10X ve T10F, En Mantıklı Araçlar Arasında!

Resmî Gazete'deki kararı somut bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki akaryakıt ürünlerinde ciddi bir kıtlık yaşandı ve fiyatın 10 TL artması gerekiyor. Alınan karara göre bu artışın sadece 2,5 TL'si vatandaşın cebine yansıyacak. Diğer kısım, toplanan ÖTV'den karşılanacak. Bu hamle ile vatandaşın ödeyeceği KDV de dolaylı yoldan düşmüş olacak.

Araba Türkiye

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

İşler Bir Anda Tersine Döndü: Paramount+ ile HBO Max Birleşiyor!

İşler Bir Anda Tersine Döndü: Paramount+ ile HBO Max Birleşiyor!

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

iOS 26.4 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.4 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com