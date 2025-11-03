27 Ekim - 3 Kasım 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Tüm dünyada olduğu gibi film ve dizi platformları Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Milyonlarca insanın bu tarz platformlara abone olduğunu görüyoruz. Peki geride bıraktığımız hafta dijital platformlarda en çok izlenen filmler ve diziler hangileriydi?
JustWatch tarafından hazırlanan verileri kullanara** 27 Ekim - 2 Kasım 2025** tarihleri arasında en çok izlenen yapımları sizler için derledik. Bu haftaki listelerde zirvedeki isimlerde değişiklik yok ancak liste geneli değişmiş. İşte karşınızda en çok izlenen yapımlar ve platformları.
27 Ekim - 2 Kasım 2025 arasında en çok izlenen filmler
- Culpa Nuestra - Prime Video
- Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - Prime Video
- Dehşte Bey - Prime Video
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max
- Furiosa: Bir Mad Max Destanı - HBO Max
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max
- Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk - HBO Max
- Annie Hall - Prime Video
- Dinamit Evi - Netflix
- Barbarian - HBO Max
27 Ekim - 2 Kasım 2025 arasında en çok izlenen diziler
- Eşref Rüya - Prime Video & TOD
- En Güçlü: Asya - Netflix
- Hazbin Hotel - Prime Video
- Prens - HBO Max
- Tulsa King - TV+
- High Potential - Disney+
- The Witcher - Netflix
- Reacher - Prime Video
- Nereden Nereye - TV+ & TOD
- The Walking Dead - TV+ & Netflix & Disney+