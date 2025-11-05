[28 Ekim-4 Kasım] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta da son iki haftanın yıldızı Arc Raiders yer alıyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (28 Ekim-4 Kasım)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Arc Raiders
|39.99$
|-
|Battlefield 6
|69.99$
|-
|Football Manager 26
|49.99$
|-
|Europa Universalis V
|35.99$
|-
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|RV There Yet?
|4.49$
|-
|Sons Of The Forest
|14.99$
|-
|Dispatch
|14.99$
|-
|Rust
|18.99$
|11.39$ (-%40)
|Megabonk
|5.79$
|-
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|-
|Dead by Daylight
|14.99$
|-
|Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
|99.99$
|19.99$ (-%80)
|R.E.P.O.
|5.79$
|3.76$ (-%35)
|Crusader Kings III
|29.99$
|8.99$ (-%70)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.