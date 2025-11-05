Tümü Webekno
[28 Ekim-4 Kasım] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta da son iki haftanın yıldızı Arc Raiders yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (28 Ekim-4 Kasım)

Football Manager 26

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
Arc Raiders 39.99$ -
Battlefield 6 69.99$ -
Football Manager 26 49.99$ -
Europa Universalis V 35.99$ -
EA SPORTS FC 26 69.99$ -
RV There Yet? 4.49$ -
Sons Of The Forest 14.99$ -
Dispatch 14.99$ -
Rust 18.99$ 11.39$ (-%40)
Megabonk 5.79$ -
Resident Evil Requiem 52.49$ -
Dead by Daylight 14.99$ -
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 99.99$ 19.99$ (-%80)
R.E.P.O. 5.79$ 3.76$ (-%35)
Crusader Kings III 29.99$ 8.99$ (-%70)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

