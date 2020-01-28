SON DAKİKA: Manisa’da 5.1 Şiddetinde Deprem Oldu

Türkiye’nin doğusunda ve batısında yüksek şiddetli depremlerin sayısı artıyor. Geçtiğimiz hafta Manisa Akhisar’da yaşanan depremin ardından Elazığ Sivrice'de de 6,8’lik bir deprem yaşanmıştı. Manisa Kırkağaç merkezli, başta İzmir ve çevre iller olmak üzere İstanbul’a kadar hissedilen 5.1 şiddetinde yeni bir deprem daha gerçekleşti.

28 Ocak (bugün) saat 14:26’da, merkez üssü Manisa Kırkağaç olarak doğrulanan 5.1 şiddetinde deprem gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta, 22 Ocak tarihinde Manisa Akhisar’da gerçekleşen 5.6 şiddetindeki depremin ardından, kısa süre içinde bölge bir riskli sarsıntı daha yaşanmış oldu.

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan detaylara göre Manisa Kırkağaç merkezli deprem, yerin 11,8 kilometre altında gerçekleşti. Rasathane’nin aktardığı son deprem verilerine göre bölgede geçtiğimiz haftadan bu yana 1.0 ila 3.5 şiddetleri arasında sarsıntılar yaşanıyordu. Yaşanan 5.1’lik depremin ardından resmi açıklamalar bekleniyor.

Deprem İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa'da da hissedildi

Vatandaşlar, Manisa ve çevre iller dışında İstanbul'a ve Kütahya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada depremi hissetiklerini bildirdiler. 24 Ocak'ta Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik deprem de geniş bir coğrafyadan, pek çok farklı şehir ve ülkeden hissedilmişti.

AFAD verilerine göre depremin şiddeti 4.8

Kandilli Rasathanesi'nin verileri Yerel Büyüklük (ML) ölçüm tekniğine dayandığı için şiddet 5.1 olarak açıklanmıştı. AFAD'ın Moment Büyüklüğü verilerine göre depremin şiddeti 4.8 olarak açıklandı. Ayrıca Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğinde düzeltmeye giderek yerin 9,1 kilometre altında gerçekleşen bir sarsıntı olduğunu açıkladı.