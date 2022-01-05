Türkiye Futbol Federasyonu, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni bir tedbir alındığını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre futbol müsabakalarını stadyumlarda izlemek isteyen vatandaşlara, üçüncü doz aşı zorunluluğu getirildi.

Koronavirüsün omicron varyantı, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de hayatı tehdit etmeye başladı. Birkaç gün içerisinde neredeyse iki katına çıkan vaka sayıları, 4 Aralık itibarıyla 54 bini aştı. Şu an için herhangi bir kısıtlama açıklaması yapılmamış olsa da ilk toplumsal tedbir, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan bir açıklamada, stadyumda maç izlemek isteyen vatandaşlara 3 doz aşı zorunluluğu getirildiği duyuruldu. İkinci dozun üzerinden 180 gün geçmesine rağmen aşı vurulmayan vatandaşların stadyumlara alınmayacağını söyleyen TFF, üçüncü doz aşı olan vatandaşlar için 14 günlük bağışıklık süresi şartı olmayacağını ifade etti.

TFF'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da COVID-19 vaka sayılarını hızla yükselten omicron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır.

Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da COVID-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya COVID-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir.

Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır.