TURKOVAC’ın Omicron’a Karşı Koruyup Korumadığı Açıklandı

Bilim Kurulu Üyesi ve Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC’ın Omicron’a karşı da koruma sağladığını açıkladı. Fakat Kara, bu koruyuculuğun ne kadar süreyle sağlandığını henüz bilmediklerini belirtti.

Erciyes Üniversitesi ve Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC, geçtiğimiz günlerde acil kullanım onayını almış ve üçüncü doz olarak uygulanmaya başlamıştı. Dün de Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC’ın Delta varyantına karşı %100 oranda etkili olduğunu açıklamıştı.

TURKOVAC hakkında yeni bir açıklama, bugün Bilim Kurulu Üyesi ve Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara’dan geldi. TURKOVAC’ın seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa’daki tesiste açıklama yapan Kara, yerli aşının tüm dünyada ve Türkiye’de hızla yayılmaya devam eden Omicron varyantına karşı nasıl etki gösterdiği hakkında konuştu.

"TURKOVAC, Omicron’a karşı koruyuculuk sağlıyor"

Omicron varyantının Delta varyantına göre neredeyse iki kat daha hızlı bulaştığını belirten Kara, TURKOVAC aşısının etkinliğine yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getirdi. Kara, şu andaki sonuçların TURKOVAC’a karşı koruyuculuk sağladığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Diğer çalışmalardan ve verilerden elde ettiklerimizi yorumlayıp bunun yansıması olarak düşünürsek, bizim elde ettiğimiz antikor seviyeleri Omicron'a karşı koruyuculuk sağlayacak şekilde görünüyor. Bu yönde çalışmalarımız ve bilimsel verileri bir araya getirme çalışmalarımız sürüyor. TURKOVAC’ı mevcut elimizdeki verilerle karşılaştırdığımız zaman Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor ama bunun süresi ne kadar olacak, bunu şimdi söylemek mümkün değil."

Ateş Kara, hatırlatma dozunun önemini de şu sözlerle hatırlattı:

“Önemli noktalardan biri, aşılı olanların, özellikle hatırlatma dozu olanların, Omicron'dan korunabilir olduğunu biliyoruz. O bakımdan hatırlatma dozunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye'de hatırlatma dozu uygulaması, Avrupa'ya göre biraz erken başlamıştı, bu bir avantajdı ama burada önemli olan nokta, zamanı gelen kişilerin mutlaka ama mutlaka hatırlatma dozunu olmuş olmaları, aşılanmamış kişilerin mutlaka aşılanmaları, bu salgının durması, Omicron'un yayılmasının önlenmesi ve COVID-19'dan korunmak için çok önemli.”