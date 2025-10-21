Tümü Webekno
Paribu, Papara, Binance TR ve Nesine Aracılığı ile Yasa Dışı Bahis Yapıldığı Ortaya Çıktı: 3 Milyar TL'lik Operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. 24 kişi hakkında yakalama kararının çıkarıldığı operasyonda 15 kişi yakalandı. Yasa dışı bahis oynayan kişilerin 3 milyar TL'nin üzerinde para hacmine ulaştıkları ifade edildi.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik bir şafak operasyonu düzenledi. Bu şafak operasyonu kapsamında 15 kişi gözaltına alındı. Kolluk kuvvetleri, toplam hacmi 3 milyar TL'yi aşan bu operasyon için Paribu, Papara, Binance Tr ve Nesine'den bilgi aldılar. Firmaların verdiği bilgiler doğrultusunda 14 ve 9 kişilik iki grubun suça iştirak ettikleri tespit edildi.

Yapılan açıklamaya göre soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 24 kişi, toplamda 3 milyar 665 milyon liralık para transferi gerçekleştirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suça bulaşan kişilerin "www.paribahis849.com" adresli bir internet sitesini kullandıklarını açıkladı.

Rakamlar dudak uçuklatıyor

Bu sabah gerçekleştirilen şafak operasyonu, en çok da hacmiyle gündem olacak gibi görünüyor. Zira yapılan resmî açıklamada;

  • 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği,
  • 14 kişilik grubun işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 lira olduğu,
  • 9 kişilik grubun hacminin 785 milyon 644 bin 932 lira olduğu,
  • bir kişinin işlem hacminin ise 394 milyon 104 bin 980 lira olduğu

tespit edilmiş durumda. Üstelik hakkında yakalama kararı çıkarılan bireylerin büyük bir çoğunluğu 20'li yaşlarındaki gençlerden oluşuyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasından bir bölüm:

Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, Devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir.

