30-40 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

Telefon fiyatları iyice yükselmişken kullanıcılar 30-40 bin TL seviyelerinde nispeten karşılanabilir fiyatlarda üst düzey telefonlar arayışında. Peki bu fiyat aralığında alabileceğiniz en iyi cihazlar hangileri?

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Döviz kuru, vergiler ve küresel enflasyon derken akıllı telefon fiyatları adeta kendi ligini yarattı. Bir zamanlar en üst düzey amiral gemisi telefonları aldığımız bütçeler, artık orta-üst düzey segment modellerinin arenası haline geldi. 30.000 TL ile 40.000 TL bandı, şu anda en kritik ve en rekabetçi aralıklardan biri.

Peki, **30-40 bin TL arasında fiyatlara alınabilecek en mantıklı telefonlar **hangileri? Bu listede, sunduğu özelliklerle sizi üzmeyecek, bu bütçe aralığında alabileceğiniz telefonları derliyoruz. Samsung’dan Xiaomi’ye kadar birçok farklı markadan modelin yer aldığını görebilirsiniz.

30-40 bin TL arasına alabileceğiniz telefonlar

  • Samsung Galaxy S24
  • Samsung Galaxy S24 FE
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 14T Pro
  • POCO F7
  • OPPO Reno14
  • HONOR 400 Pro
  • vivo V60
  • realme GT6

Samsung Galaxy S24

s2
Ekran 6,2 inç, 1080x2340, 120 Hz, AMOLED, 2600 nit
İşlemci Exynos 2400
RAM 8/12 GB
Depolama 128/256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 10 MP + 12 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 4000 mAh
İşletim sistemi One UI 8

Samsung Galaxy S24 FE

s24fe
Ekran 6,7 inç, 120 Hz, 1080 x 2340, AMOLED, 1900 nit
İşlemci Exynos 2400e
RAM 8 GB
Depolama 128/256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP + 12 MP
Ön kamera 10 MP
Batarya 4700 mAh (25W)
İşletim sistemi One UI 8

Xiaomi 15T

15t
Ekran 6,83 inç, 1280x2772, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 8400-Ultra
RAM 12 GB
Depolama 256 / 512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 5500 mAh (67W)
İşletim sistemi HyperOS 2

Xiaomi 14T Pro

14t pro
Ekran 6,67 inç, 1220 x 2712, 144 Hz, AMOLED, 4000 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 9300+
RAM 12 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 5000 mAh (120W)
İşletim sistemi HyperOS

POCO F7

poco
Ekran 6,83 inç, 1280 x 2772 piksel, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit
İşlemci Snapdragon 8s Gen 4
RAM 12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 6500 mAh (90W)
İşletim sistemi Xiaomi HyperOS 2

OPPO Reno14

reno
Ekran 6,59 inç, 1256 x 2760, 120 Hz, AMOLED, 1200 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 8350
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6000 mAh (80W)
İşletim sistemi ColorOS 15

HONOR 400 Pro

honor
Ekran 6,7 inç, 1280x2800, 120 Hz, AMOLED, 5000 nit
İşlemci Snapdragon 8 Gen 3
RAM 12 GB
Depolama 256 / 512 GB
Arka kamera 200 MP + 50 MP + 12 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6000 mAh (100W)
İşletim sistemi MagicOS 9.0

vivo V60

vivo
Ekran 6,77 inç, 120 Hz, 1080x2392, AMOLED, 5000 nit
İşlemci Snapdragon 7 Gen 4
RAM 8/12/16 GB
Depolama 128/256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6500 mAh (90W)
İşletim sistemi FuntouchOS 15

realme GT6

rel
Ekran 6,78 inç, 1264x2780, 120 Hz, AMOLED, 6000 nit
İşlemci Snapdragon 8s Gen 3
RAM 16 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 5500 mAh (120W)
İşletim sistemi realme UI 5.0

30-40 bin TL arasında fiyatlara alabileceğiniz telefonları sizler için derledik. Bu cihazlar, bütçenizi öyle çok zorlamayarak uzun yıllar kullanabileceğiniz üst düzey performans sunabilen ürünler olacaktır.

Telefon

