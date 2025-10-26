30-40 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

Telefon fiyatları iyice yükselmişken kullanıcılar 30-40 bin TL seviyelerinde nispeten karşılanabilir fiyatlarda üst düzey telefonlar arayışında. Peki bu fiyat aralığında alabileceğiniz en iyi cihazlar hangileri?

Döviz kuru, vergiler ve küresel enflasyon derken akıllı telefon fiyatları adeta kendi ligini yarattı. Bir zamanlar en üst düzey amiral gemisi telefonları aldığımız bütçeler, artık orta-üst düzey segment modellerinin arenası haline geldi. 30.000 TL ile 40.000 TL bandı, şu anda en kritik ve en rekabetçi aralıklardan biri.

Peki, **30-40 bin TL arasında fiyatlara alınabilecek en mantıklı telefonlar **hangileri? Bu listede, sunduğu özelliklerle sizi üzmeyecek, bu bütçe aralığında alabileceğiniz telefonları derliyoruz. Samsung’dan Xiaomi’ye kadar birçok farklı markadan modelin yer aldığını görebilirsiniz.

30-40 bin TL arasına alabileceğiniz telefonlar

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 FE

Xiaomi 15T

Xiaomi 14T Pro

POCO F7

OPPO Reno14

HONOR 400 Pro

vivo V60

realme GT6

Samsung Galaxy S24

Ekran 6,2 inç, 1080x2340, 120 Hz, AMOLED, 2600 nit İşlemci Exynos 2400 RAM 8/12 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 50 MP + 10 MP + 12 MP Ön kamera 12 MP Batarya 4000 mAh İşletim sistemi One UI 8

Samsung Galaxy S24 FE

Ekran 6,7 inç, 120 Hz, 1080 x 2340, AMOLED, 1900 nit İşlemci Exynos 2400e RAM 8 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 12 MP Ön kamera 10 MP Batarya 4700 mAh (25W) İşletim sistemi One UI 8

Xiaomi 15T

Ekran 6,83 inç, 1280x2772, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit İşlemci MediaTek Dimensity 8400-Ultra RAM 12 GB Depolama 256 / 512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5500 mAh (67W) İşletim sistemi HyperOS 2

Xiaomi 14T Pro

Ekran 6,67 inç, 1220 x 2712, 144 Hz, AMOLED, 4000 nit İşlemci MediaTek Dimensity 9300+ RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5000 mAh (120W) İşletim sistemi HyperOS

POCO F7

Ekran 6,83 inç, 1280 x 2772 piksel, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit İşlemci Snapdragon 8s Gen 4 RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 20 MP Batarya 6500 mAh (90W) İşletim sistemi Xiaomi HyperOS 2

OPPO Reno14

Ekran 6,59 inç, 1256 x 2760, 120 Hz, AMOLED, 1200 nit İşlemci MediaTek Dimensity 8350 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6000 mAh (80W) İşletim sistemi ColorOS 15

HONOR 400 Pro

Ekran 6,7 inç, 1280x2800, 120 Hz, AMOLED, 5000 nit İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256 / 512 GB Arka kamera 200 MP + 50 MP + 12 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6000 mAh (100W) İşletim sistemi MagicOS 9.0

vivo V60

Ekran 6,77 inç, 120 Hz, 1080x2392, AMOLED, 5000 nit İşlemci Snapdragon 7 Gen 4 RAM 8/12/16 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6500 mAh (90W) İşletim sistemi FuntouchOS 15

realme GT6

Ekran 6,78 inç, 1264x2780, 120 Hz, AMOLED, 6000 nit İşlemci Snapdragon 8s Gen 3 RAM 16 GB Depolama 512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5500 mAh (120W) İşletim sistemi realme UI 5.0

30-40 bin TL arasında fiyatlara alabileceğiniz telefonları sizler için derledik. Bu cihazlar, bütçenizi öyle çok zorlamayarak uzun yıllar kullanabileceğiniz üst düzey performans sunabilen ürünler olacaktır.