En Eski Ebeveynlik Örneği Rekoru 309 Milyon Yılla Kırıldı

Hayvanlarda görülen en eski ebeveynlik örneğinin yaşı 270 milyon yıldı ve bu rekor, 309 milyon yıllık yeni bir bulguyla kırıldı. Kanada'da bir ormanda bulunan anne ve yavru kertenkelenin ölmeden önceki aldığı pozisyon, sevginin karanlık çağına ışık tuttu.

Ebeveynlik içgüdüsünün memeli canlılarda diğer canlılara göre daha baskın olduğunu biliriz. Özellikle sürüngenlerde bu özellik çok da göze çarpmaz. Onlar, genellikle soğukkanlı davranışlarıyla bilinen canlılardır ancak temel koruma içgüdülerine sahip oldukları da bir gerçek.

Ebeveyn içgüdüsüne sahip ilk canlı örneğinin çağlar öncesinde yaşamış bir sürüngen olduğuna dair yeni bulgular elde edildi. Kanada'da elde edilen 309 milyon yıllık bulguda yetişkin bir sürüngenin, yavrusunu kuyruğu ile sarmalar pozisyonda öldüğü saptandı. Sevginin evrimine ışık tutan bu fosilleşmiş kalıntıda yavru, annesinin arka bacaklarının arkasında sırt üstü biçimde uzanırken anne ise onu büyük ihtimalle yaklaşan tehlikeden korumak için yavrusunu kuyruğu ile koruma altına almış.

Yeni bir tür: Dendromaia unamakiensis

Aniden ölen anne ve yavrunun kalıntıları, Kanada'nın Nova Scotia şehrinde bulunan bataklık gibi bir bölgede bulundu. Günümüz dünyasında nesli tehlikede de olsa hâlâ yaşayan bir 'varan' türüne benzetilen bu yeni türe, Yunanca'da sırasıyla 'ağaç' ve 'şefkatli anne' anlamlarına gelen Dendromaia unamakiensis ismi verildi. Uzmanlar, anne sürüngenin buraya yavrularını büyütmek için bir yuva kurmuş olduğunu ileri sürdü.

Ottawa'daki Carleton Üniversitesi'nden bir paleontolog olan Hillary Maddin'e göre fosilde bulunan türün sürüngen bir tür olduğu görülse de Dendromaia unamakiensis, memelilere evrilen soya daha yakın olmasından dolayı diğer sürüngenlerden daha fazla memeli özelliğine sahip olmuş olabilir.

Dendromaia unamakiensis türünün özellikleri:

Nesli tükenen Dendromaia unamakiensis; uzun çeneye, dar gövdeye, ince bacaklara, uzun kuyruğa ve keskin dişlere sahip bir türdü. Böcekler ve diğer küçük hayvanlarla beslendiği düşünülen tür, bu özelliğine bakacak olursak gayet de çevikti. Dendromaia unamakiensis, memeli olmaya dinozor olmaktan daha yakın olan 'synapsid' sınıfına aitti. Bu sınıf, 250 milyon yıl önce yeryüzünden tamamen silindi.

Ebeveynlik içgüdüsüne sahip canlıların önceki ilk örneği Güney Afrika'da bulunmuş olan 270 milyon yıl öncesine dayanan, Heleosaurus scholtzi türüne ait bir anne ve bir yavrunun fosiliydi. Yeni örnek Dendromaia unamakiensis, neredeyse 40 milyon yıllık bir farkla yeni rekorun sahibi oldu.