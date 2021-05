350 Bin 'Oyuncu', Call of Duty'den Banlandı

Activision, yalnızca geçtiğimiz yıl 350 bin oyuncunun toksik davranışları ve ırkçı oyuncu isimleri nedeniyle Call of Duty oyunlarından banlandığını açıkladı. Activision, toksisite ve ırkçılığa adeta savaş açmış durumda.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan Call of Duty, oyuncu topluluğundaki toksik davranışlar ve oyunda yer alan hileler nedeniyle çokça eleştirilse de serinin geliştiricisi Activision, topluluk tarafından "hoş karşılanmayan" oyuncu tiplerini oyundan uzaklaştırmak konusunda en fazla proaktif tutum sergileyen oyun stüdyolarından biri konumunda bulunuyor.

Yeni bir "anti-toksisite" raporu yayımlayan Activision, ırkçılık ve toksikliğe karşı ne denli katı bir tutum sergilediğini göstermiş oldu. Stüdyo tarafından açıklanan verilere göre yalnızca geçtiğimiz yıl, ırkçı oyuncu adı ve toksik davranışlar nedeniyle 350 bin "oyuncu", Call of Duty sunucularından banlandı. Söz konusu sayı devasa görünüyor olsa da banlananların Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War, Modern Warfare ve Call of Duty: Mobile'da bulunan on milyonlarca oyuncu arasındaki küçük bir kesim olduğunu unutmamak gerekiyor.

Activision da söz konusu ban dalgalarının toksik ve ırkçı kitleyi oyundan uzaklaştırmak için yeterli olmadığının bilincinde. Bu nedenle şirket, söz konusu raporun açıklamasında "Oyuncu raporlama ve denetimini artırmak ve toksisite ile mücadele için sesli sohbeti ele almak da dahil daha yapacak çok şey var" ifadelerine yer verdi. Yine de stüdyo, geri bildirimleri yaptırımlarla birleştirmenin önemli olduğunu düşünüyor.

Activision'ın bu konudaki temel planı; tespit ve uygulamalara daha fazla kaynak ayırarak toksisite ve ırkçılık için yeni takip teknolojileri oluşturmak, politikaları tutarlı ve adil bir şekilde sürekli olarak gözden geçirmek ve topluluk ile daha iyi bir iletişim içinde olmak. Toksisite, hemen hemen tüm rekabetçi oyunların en önemli sorunlarından birini oluşturuyor ancak Activision bu konuda "Hedeflerimize ulaşmak için uzun bir yolumuz olduğunu biliyoruz. Bu sadece başlangıç" diyerek oyunculara bu konudaki çalışmalara devam edeceklerinin sözünü veriyor.