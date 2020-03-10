4. 360 CNP CIO Zirvesi, 14 Nisan'da İstanbul'da

360 CNP Event tarafından organize edilen, İstanbul Okan Üniversitesi’nin içerik danışmanlığını üstlendiği CIO’20 Zirve & CIO Ödül Töreni, 14 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Hilton Maslak Hotel’de gerçekleştirilecek.

Ana teması ‘Değişimi Yönetmek & Yıkıcı Bilişim Teknolojileri ile Transformasyon’ olan etkinlik, Türkiye’nin önde gelen kurumlarının CIO’larını buluşturacak ve yılın en başarılı CIO’ları da bu etkinlikte ödüllendirilecek.

25’i aşkın konuşmacının, yaklaşık 200 üst düzey delegenin katılımı ile düzenlenecek zirve, Türkiye’nin en etkili CIO, IT ve BT liderlerinin oluşturduğu; IT Retail, CIO Turkey, Teknolojik Grup, CIO Grup üyelerinin iştirakiyle gerçekleşecek.

Albayrak Holding, Barco, Binovist, BACK-UP, CarrefourSA, E-Bebek, Koçtaş, MechSoft, ManeXtr, Onur Market, SyberCode Bilişim, Sosyal Güvenlik Kurumu, Processera Petrol Ofisi ve İstanbul Sabiha Gökçe Havalimanından’dan yetkili isimler, 4. CIO Zirvesi’nde konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinliğin gündemini, Yıkıcı Teknolojilerde İnovasyon Yönetimi, Dijital Dünyada Güvenlik: Yıkıcı Hızda Siber Güvenlik, Yapay Zekâ ile Akıllı Sistemler ve Fark Yaratan Çözümler oluştururken, müşteri odaklı dijitalleşme eğilimleri ele alınacak.

BT Haber, Bilkent Cyberpark, Beze Group, Boğaziçi Üniversitesi, Çözüm Park Bilişim, Dünya Gazetesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Samsung, Teknolojide Kadın Derneği, TOBB Portali, Teknolojik Grup markalarının alanında uzman isimlerinden oluşan yöneticilerinden oluşan jüri komitesi ise 7 kategoride değerlendirme yapacak. Böylece hayata geçirdikleri projelerle şirketlerine değer katan teknoloji liderleri de CIO’20 kapsamında düzenlenecek CIO Ödül Töreni ile onurlandırılacak.

4. 360 CNP CIO’20 Zirvesi & CIO Ödül Töreni ile ilgili tüm güncel detaylara 360cnp.com web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Etkinliğe kayıt olmak ya da daha fazla bilgi almak için [email protected] adresine e-posta atabilir ya da 0212 54 360 55 telefon numarası ile bağlantı kurabilirsiniz.