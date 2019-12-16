Kneron adlı yapay zekâ şirketinden bir ekip, 3D maskeler kullanarak havalimanlarında ve ödeme sistemlerinde kullanılan yüz tanıma sistemlerini aldatmaya çalıştı. Yapılan testlerin sonucu ise hiç parlak gözükmüyor.

Alışveriş sırasında ve uçağa biniş öncesinde kullanılan güvenli yüz tanıma sistemlerinin, 3D maskelerle ve fotoğraflarla bile aldatılabildiği ortaya çıktı ancak bu numaralara kanmayan bir sistem hâlâ mevcut ki o da Face ID. Fortune’un haberine göre Kneron adında bir yapay zekâ şirketi, yüz tanıma sistemlerini tuzağa düşürmeye çalıştıkları bir çalışma yürüttü.

Halka açık alanlarda yürütülen testte Kneron ekibi, mağazalarda yaptıkları alışverişin ücretini oldukça yüksek kalitede 3D maskeler kullanarak ödemeyi denedi ve sistemi kandırmayı başardı. Özellikle Asya kıtasında oldukça yaygın olan yüz tanıma teknolojisi, kişinin kimliğini tespit etmek için PIN koduna ya da parmak izine ihtiyaç duymuyor. Bu nedenle de kişinin yüzüne benzer bir maske kullanarak bu sistemlerin tuzağa düşürülebileceği öngörülüyor.

Yalnızca bir fotoğrafla bile havalimanı güvenlik sistemleri tuzağa düşebiliyor:

Hollanda’nın en büyük havalimanlarından biri olan Schiphol Havalimanı’nda yapılan testler ise oldukça şaşırtan sonuçlar ortaya çıkardı. Kneron ekibi, bu defa da yüz tanıma sistemini yalnızca bir fotoğrafla avlamayı denedi ve bu testte de başarı elde etti. Ekip, bu yöntemi kullanarak Çin’deki tren istasyonlarında kullanılan yüz tanıma sistemlerini de kandırmayı başardığını açıkladı.

Testlerde kullanılan maskelerin oldukça masraflı ve emek istediğini söyleyen Kneron ekibi, sıradan bir insanın böyle bir tehdit ile karşılaşmasının pek de muhtemel olmadığını ileri sürüyor fakat varlıklı kişilerin bu konuda önlemler alması, olası sahtekarlıkların ya da kimlik hırsızlıklarının önüne geçebilir.

Maskelerin kandıramadığı tek sistem Face ID oldu:

iPhone kullanıcıları ise bu konuda içlerini rahat tutabilirler çünkü 3D maske bile Face ID’nin sağladığı güvenlik duvarını aşmayı başaramadı. Maske kullanılarak yapılan onca test arasında yalnızca bir defa Face ID girişi yapılabildi.

Apple’ın kullanıcıyla tanıştırmayı planladığı yeni bir sistem, kullanıcılardan belirli ‘mimikler yapmalarını’ isteyecek. Planlanan bu çözüm ile birlikte Face ID’nin güvenlik duvarının aşılmaz olacağı öngörülüyor.