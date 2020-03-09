Bir Cosplayer, 3D Yazıcıyla War Machine Zırhı Yaptı

Bir cosplayer, James Rhodes'un Avengers: Endgame'de giydiği War Machine zırhını 3D yazıcıyla üretti. Devasa bir boyuta sahip olan kostüm, gerçeğine oldukça yakın tasarımıyla dikkat çekiyor.

Cosplay dünyası, yıllar boyunca filmlerdeki sevilen karakterlere ait gerçekçi kostümlere sahne oldu. Ancak bir cosplayer'ın yaptığı devasa War Machine zırhı, şimdiye kadarki en iddialı tasarımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

GrizzlyGram adlı cosplayer, ünlü aktör Don Cheadle'ın canlandırdığı James Rhodes karakterinin Avengers: Endgame'de giydiği zırhı yapmayı başardı. Ayrıca filmdekine oldukça benzeyen yeni kostümü için bir de tanıtım videosu paylaştı.

Cosplayer, 'Grizzly Edition' adını verdiği War Machine zırhı tamamen 3D yazıcıdan üretti. Parçaları birleştirmesinin ardından kostümü gerçekçi bir görünüme kavuşturmak için boyadı. GrizzlyGram yukarıda görebileceğiniz yeni kostümünün fotoğrafını ise Instagram hesabından paylaştı.

Avengers serisinde War Machine zırhını giyen Rhodes'un ekranlardaki geleceği henüz bilinmiyor. Karakteri canlandıran Don Cheadle, Rhodes'un ordudaki dönemlerine geri dönmek ve 2008'deki Iron Man filminde Rhodes'u canlandıran Terrence Howard'ın rolünü yeniden ele almak istediğini belirtti. Daha fazla uzatmadan sizleri War Machine zırhının tanıtım videosuyla başbaşa bırakalım.

War Machine 'Grizzly Edition'