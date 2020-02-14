Yılın merakla beklenen yeni oyunlarından Marvel's Avengers'ın yeni fragmanı yayınlandı. Ön sipariş duyurusuna özel olarak hazırlanan fragmanda, Avengers ekibinin dövüş yeteneklerinin gösterildiği aksiyon dolu sahneler yer alıyor.

Square Enix ve Marvel Entertainment, merakla beklenen oyunları Marvel's Avengers'ın yeni fragmanını yayınladı. Fragman, geçmişte yayınlanan tanıtımlara benzer şekilde, Marvel's Avengers'ın ara sahneleri ve oynanış görüntüleriyle birlikte, oyundan neler bekleyebileceğimize dair sınırlı bir bakış sunuyor.

Marvel's Avengers'ın ön sipariş ve beta erişimine özel olarak yayınlanan fragmanda yeni görüntüler yer almıyor. Sahnelerin birçoğu, önceki fragmanlarda gördüğümüz ve bu fragman için yeniden tasarlanan görüntüleri bir araya getiriyor. Kısaca, oyunun ön sipariş bonusları, çıkış tarihi ve çeşitli platformlara gelecek sürümleri hakkındaki duyuruları tek bir videoda birleştiriyor.

Marvel’s Avengers'ın resmi Twitter hesabı, 38. saniyedeki bir sahneye dikkat çekiyor. O sahnede Thor, oyundaki yeteneklerinden biri olan Bifrost Heroic'i kullanıyor. Ayrıca, Avengers ekibinin Captain America dışındaki tüm üyeleri hünerlerini sergiliyor. Iron Man ve Black Widow'un taktiksel hamlelerinin yanı sıra Kamala Khan ve Hulk'ın ezici yetenekleri öne çıkıyor. Kahramanların mücadele edeceği AIM grubunun düşmanlarından bazıları da videoda gösterildi.

Square Enix ve Marvel Entertainment, 2019'un son birkaç ayında oyundaki karakterleri tanıtan videolar paylaştılar, ancak daha sonra sürpriz bir kararla Marvel's Avengers'ın başlangıçta Mayıs 2020 olarak planlanan çıkış tarihini ertelediler. Marvel's Avengers, 4 Eylül'de PS4, Xbox One, PC ve Stadia platformlarına gelecek. Oyunu ön sipariş verenler, Marvel Legacy kostüm paketini bonus olarak alacaklar.

Marvel's Avengers'ın yeni fragmanı: