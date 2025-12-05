Tümü Webekno
  1. Webtekno
  2. Oyun

[4-11 Aralık] Toplam Değeri 154 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise 115 TL değerindeki The Darkside Detective ve 39 TL değerindeki Jackbox Party Pack 4 oldu. Bu iki oyunu, 11 Aralık tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

The Darkside Detective nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

The Darkside Detective

Trençkotunu giy, altıncı hissini keskinleştir ve Darkside Division'a katılarak Twin Lakes'teki tuhaf, son derece tehlikeli ve biraz kafa karıştırıcı vakaları araştır. The Darkside Detective normal fiyatı 115 TL.

The Darkside Detective fragmanı

Jackbox Party Pack 4 nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Jackbox Party Pack 4

Bu ünlü parti oyunu serisinin en büyük ve en eğlenceli üyesi, beş değil, BEŞ BUÇUK kalabalığı coşturan oyun içeriyor! Jackbox Party Pack 4 normal fiyatı 39 TL.

Jackbox Party Pack 4 fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Oyunlar ücretsiz oyun Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
