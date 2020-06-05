4 Yıldır Aynı Yerde Duran Araç, Küçük Çaplı Krize Neden Oldu

İstanbul, Güngören’de yaşayan Oğuz Kaan Ünver’in oturduğu apartmanın önünde, 4 yıldır aynı yerde park halinde olan bir araç bulunuyor. Ünver, söz konusu araç nedeniyle apartmanlarının otoparkını kullanamadıklarını, mahallenin ise daha büyük sıkıntılar çektiğini söyledi.

İstanbul’un Güngören ilçesinde yaşayan Oğuz Kaan Ünver, 4 yıl önce bir sabah, oturduğu apartmanın garaj girişine bir aracın park edildiğini gördü. Araç, fazlasıyla uzun bir süre park halinde kalınca Ünver, aracın kaldırılması için Güngören Belediyesi Zabıta Amirliği’ne başvurdu.

Belediye ekipleri, aracın park edildiği yerde park yasağı olmadığı için aracı çekemeyeceklerini söylediler. Belediyeden olumsuz yanıt alan Ünver, bu sefer polise başvurdu. Polis ekipleri, sorunu çözmek için bir çekici gönderdi ancak emniyet ekipleri de aracın park edildiği yerde park yasağı olmadığını söyleyerek aracı çekmediler.

"Park yasağı olmadığı için aracı çekmediler"

Sahibi bilinmeyen araç nedeniyle 4 yıldır apartmanın otoparkını kullanamadıklarını söyleyen Ünver, aracı kaldırmak için bütün girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etti. Oğuz Kaan Ünver, aracın otoparkın kullanılmasını engellemesinin dışında tinerciler tarafından kullanıldığını söyledi.

4 yıldır park halinde olan araçla ilgili İHA muhabirine konuşan Oğuz Kaan Ünver, “Bu araç 3-4 yıldır burada atıl bir şekilde duruyor. Oluşturduğu çevre kirliliğinin yanında araçlarımızın garaja giriş çıkışlarını da engelliyor. Güngören Belediyesi Zabıta birimiyle görüştüm. Kendileri aracı, park yasağı olmadığı için çekemeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine emniyeti aradım. 155’ten trafik çekicisi geldi, belediyenin bu işlemi yapması gerektiği, park yasağı olmadığı için aracı çekemeyeceklerini söylediler. Ben bu aracı buradan kaldıramıyorum, aracımı garaja sokamıyorum. Kışın burada kapılar açık her türlü tehlike mevcut, tinerciler yatıp çıkıyor, araç pislik içerisinde” dedi.

Mahalle esnaflarından olan Ahmet Yıldız da 4 yıldır aynı yerde duran araçla ilgili bir açıklama yaptı. Yıldız, araçta kalan tinercilerin mahalledeki dükkanları soyduklarını söyledi. Pazartesi günü kendi dükkanının da soyulduğunu söyleyen Yıldız, aracın bir an önce kaldırılmasını istedi.