Bir Araç, Sadece Hatalı Park Edildiği İçin Pert Edildi

İstanbul'da bir vatandaş, hatalı yere park edilmiş bir aracı pert etti. Bu eylemi kendi aracını kullanarak yapan vatandaş, sahip olduğu aracı da mahvetmiş oldu. Yaşanan olay, Türkiye'nin ne kadar gerginleştiğini açıkça gözler önüne seriyor.

Türk insanın genel olarak gergin olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Üstelik bu gerginliğin son dönemlerde yaşadığımız felaketlerle daha da arttığını söylemek mümkün. Yine de İstanbul'da yaşanan bir olay, 'bu kadar da olmaz' dedirten cinsten.

Az sonra sizlerle bir görüntü paylaşacağız. Söz konusu görüntülerde bir vatandaş, suçu sadece yanlış yere park edilmek olan bir aracı, adeta pert ediyor. Üstelik bu kişi, bu sinirlendiği aracı pert ederken kendi aracını kullanıyor.

İstanbul'da gerçekleşen olayda, bir adet Volkswagen bir adet de Audi marka aracın nasıl yok yere pert edildiğine şahit olabiliyoruz. Neyse ki bu ilginç hadise, sadece mal kaybıyla atlatıldı. Çünkü çevredeki insanlar tarafından çekilen görüntülerde, sinirlenen vatandaşı sakinleştirmek isteyen onlarca vatandaşın bulunduğunu görebiliyoruz. Anlık bir sinirle yapılacak yanlış bir hamle, çevredeki vatandaşların da zarar görmesine neden olabilir.

Yaşanan bu olayla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Her iki araçta meydana gelen toplam hasarın ne kadar olduğu da şu an için bilinmiyor. Görüntüler, adli makamlarca beyaz aracın sahibini haklı çıkarabilir. Çünkü siyah renkli Audi'nin sahibi, aslında haklı konumdayken kendisini haksız konuma düşürmüş oldu. Oysa durum bu noktaya gelmeden polise bildirilse, beyaz aracın sahibine 110 liralık çekici, 132 liralık da hatalı park cezası kesilecekti.

Yaşanan anlara ait görüntüler