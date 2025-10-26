40-60 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

Şu anda Türkiye'de 40 ila 60 bin TL arasında fiyatlar vererek üst düzey telefonlar satın almanız mümkün. Sizin için 40-60 bin TL arasındaki en iyi telefonları derledik.

Şu anda Türkiye pazarında** 40.000 TL ile 60.000 TL fiyat bandı**, akıllı telefon pazarının en rekabetçi alanlarından birini oluşturuyor. Bu segment, artık sadece "amiral gemisi katilleri ve amiral gemileri" olarak adlandırılan modelleri değil, aynı zamanda bir önceki yılın en üst düzey cihazlarını ve yeni çıkan serilerin baz modellerini de kapsıyor. Kullanıcılar bu bütçeyle hem en güncel teknolojilere sahip yeni cihazlara hem de performansını kanıtlamış eski tepe modellere erişim imkânı buluyor.

Biz de bu içeriğimizde şu anda Türkiye'de 40-60 bin TL arasına alabileceğiniz en iyi telefonlardan bazılarını derledik. Bu telefonlar, profesyonel düzeyde kamera performansından en yeni ve en güçlü işlemcilere kadar birçok özelliği beraberinde getiriyor. Gelin 40-60 bin TL bandındaki telefonlara birlikte göz atalım.

40-60 bin TL arasında fiyata satın alabileceğiniz telefonlar

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S24 Ultra

iPhone 16e

iPhone 15

vivo X100 Pro

OPPO Reno14 Pro

Nothing Phone (3)

Xiaomi 15T Pro

Ekran 6,83 inç, 1280x2772 piksel, 144 Hz, AMOLED, 3200 nit İşlemci Mediatek Dimensity 9400+ RAM 12 / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5500 mAh (90W) İşletim sistemi HyperOS 2

Xiaomi 15

Ekran 6,36 inç, 1200x2670 piksel, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB Depolama 256 + 512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5240 mAh (90W) İşletim sistemi HyperOS 2

Samsung Galaxy S25

Ekran 6,2 inç, 1080x2340, 120 Hz, AMOLED, 2600 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 MP Depolama 128 / 256 GB Arka kamera 50 MP + 10 MP + 12 MP Ön kamera 12 MP Batarya 4000 (25W) İşletim sistemi One UI 8

Samsung Galaxy S25+

Ekran 6,7 inç, 1440x3120, 120 Hz AMOLED, 2600 nit, İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 10 MP + 12 MP Ön kamera 12 MP Batarya 4900 mAh (45W) İşletim sistemi One UI 8

Samsung Galaxy S24 Ultra

Ekran 6,8 inç, 1440x3120, 120 Hz, AMOLED, 2600 nit İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP Ön kamera 12 MP Batarya 5000 mAh İşletim sistemi One UI 8

iPhone 16e

Ekran 6,1 inç, 1170x2532 piksel, 60 Hz, Super Retina XDR OLED, 1200 nit İşlemci A18 RAM 8 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 48 MP Ön kamera 12 MP Batarya 4005 mAh İşletim sistemi iOS 26

iPhone 15

Ekran 6,1 inç, 1179 x 2556 piksel, 60 Hz, Super Retina XDR OLED, 2000 nit İşlemci A16 RAM 6 GB Depolama 128 / 256 / 512 GB Arka kamera 48 MP + 12 MP Ön kamera 12 MP Batarya 3349 mAh İşletim sistemi iOS 26

vivo X100 Pro

Ekran 6,78 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz LTPO AMOLED, 3000 nit İşlemci MediaTek Dimensity 9300 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5400 mAh (100W) İşletim sistemi Funtouch OS 15

OPPO Reno14 Pro

Ekran 6,83 inç, 120 Hz, 1272 x 2800 piksel, AMOLED, 1200 nit İşlemci MediaTek Dimensity 8450 RAM 12 GB Depolama 256 + 512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6200 mAh (80W) İşletim sistemi ColorOS 15

Nothing Phone (3)

Ekran 6,67 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz, OLED, 4500 nit İşlemci Snapdragon 8s Gen 4 RAM 12 / 16 GB Depolama 256 / 512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 5150 mAh (65W) İşletim sistemi Android 15

40-60 bin TL arasında şu anda satın alabileceğiniz telefonlar listemizin sonuna geldik. Listedeki cihazlar, çoğu ihtiyacınızı karşılayacak, uzun yıllar güncelleme almaya devam edecek modellerden oluşuyor.