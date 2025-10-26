Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

40-60 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

Şu anda Türkiye'de 40 ila 60 bin TL arasında fiyatlar vererek üst düzey telefonlar satın almanız mümkün. Sizin için 40-60 bin TL arasındaki en iyi telefonları derledik.

40-60 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Şu anda Türkiye pazarında** 40.000 TL ile 60.000 TL fiyat bandı**, akıllı telefon pazarının en rekabetçi alanlarından birini oluşturuyor. Bu segment, artık sadece "amiral gemisi katilleri ve amiral gemileri" olarak adlandırılan modelleri değil, aynı zamanda bir önceki yılın en üst düzey cihazlarını ve yeni çıkan serilerin baz modellerini de kapsıyor. Kullanıcılar bu bütçeyle hem en güncel teknolojilere sahip yeni cihazlara hem de performansını kanıtlamış eski tepe modellere erişim imkânı buluyor.

Biz de bu içeriğimizde şu anda Türkiye'de 40-60 bin TL arasına alabileceğiniz en iyi telefonlardan bazılarını derledik. Bu telefonlar, profesyonel düzeyde kamera performansından en yeni ve en güçlü işlemcilere kadar birçok özelliği beraberinde getiriyor. Gelin 40-60 bin TL bandındaki telefonlara birlikte göz atalım.

40-60 bin TL arasında fiyata satın alabileceğiniz telefonlar

  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15
  • Samsung Galaxy S25
  • Samsung Galaxy S25+
  • Samsung Galaxy S24 Ultra
  • iPhone 16e
  • iPhone 15
  • vivo X100 Pro
  • OPPO Reno14 Pro
  • Nothing Phone (3)

Xiaomi 15T Pro

15tpro
Ekran 6,83 inç, 1280x2772 piksel, 144 Hz, AMOLED, 3200 nit
İşlemci Mediatek Dimensity 9400+
RAM 12 / 16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 5500 mAh (90W)
İşletim sistemi HyperOS 2

Xiaomi 15

xiaomi15
Ekran 6,36 inç, 1200x2670 piksel, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 12 GB
Depolama 256 + 512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 5240 mAh (90W)
İşletim sistemi HyperOS 2

Samsung Galaxy S25

s25
Ekran 6,2 inç, 1080x2340, 120 Hz, AMOLED, 2600 nit
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 12 MP
Depolama 128 / 256 GB
Arka kamera 50 MP + 10 MP + 12 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 4000 (25W)
İşletim sistemi One UI 8

Samsung Galaxy S25+

s25+
Ekran 6,7 inç, 1440x3120, 120 Hz AMOLED, 2600 nit,
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 10 MP + 12 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 4900 mAh (45W)
İşletim sistemi One UI 8

Samsung Galaxy S24 Ultra

s24ultra
Ekran 6,8 inç, 1440x3120, 120 Hz, AMOLED, 2600 nit
İşlemci Snapdragon 8 Gen 3
RAM 12 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 5000 mAh
İşletim sistemi One UI 8

iPhone 16e

16e
Ekran 6,1 inç, 1170x2532 piksel, 60 Hz, Super Retina XDR OLED, 1200 nit
İşlemci A18
RAM 8 GB
Depolama 128/256/512 GB
Arka kamera 48 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 4005 mAh
İşletim sistemi iOS 26

iPhone 15

15
Ekran 6,1 inç, 1179 x 2556 piksel, 60 Hz, Super Retina XDR OLED, 2000 nit
İşlemci A16
RAM 6 GB
Depolama 128 / 256 / 512 GB
Arka kamera 48 MP + 12 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 3349 mAh
İşletim sistemi iOS 26

vivo X100 Pro

ivi
Ekran 6,78 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz LTPO AMOLED, 3000 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 9300
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 5400 mAh (100W)
İşletim sistemi Funtouch OS 15

OPPO Reno14 Pro

oppo
Ekran 6,83 inç, 120 Hz, 1272 x 2800 piksel, AMOLED, 1200 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 8450
RAM 12 GB
Depolama 256 + 512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6200 mAh (80W)
İşletim sistemi ColorOS 15

Nothing Phone (3)

not
Ekran 6,67 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz, OLED, 4500 nit
İşlemci Snapdragon 8s Gen 4
RAM 12 / 16 GB
Depolama 256 / 512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 5150 mAh (65W)
İşletim sistemi Android 15

40-60 bin TL arasında şu anda satın alabileceğiniz telefonlar listemizin sonuna geldik. Listedeki cihazlar, çoğu ihtiyacınızı karşılayacak, uzun yıllar güncelleme almaya devam edecek modellerden oluşuyor.

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar 10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar
Apple Akıllı Telefon Samsung iPhone Xiaomi Oppo

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Google’ın “Willow” Çipi Kuantum Çağını Başlatıyor: Süper Bilgisayarları Geride Bıraktı!

Google’ın “Willow” Çipi Kuantum Çağını Başlatıyor: Süper Bilgisayarları Geride Bıraktı!

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

[22-27 Ekim] Steam'de Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı

[22-27 Ekim] Steam'de Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

God of War'ın 20. Yıl Dönümüne Özel Yeni Bir DualSense Kontrol Cihazı Piyasaya Sürüldü (Sony Fazla Kolaya Kaçmış Sanki?)

God of War'ın 20. Yıl Dönümüne Özel Yeni Bir DualSense Kontrol Cihazı Piyasaya Sürüldü (Sony Fazla Kolaya Kaçmış Sanki?)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim