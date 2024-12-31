"Garage 54" isimli bir YouTube kanalı, çok ilginç bir projeye imza attı. Ekip, bu proje kapsamında 50 vidalama aletinden dev bir otomobil motoru üretti. Peki bu motor, bir arabayı gerçekten hareket ettirebilir mi?

YouTube'da 1 milyon civarı takipçiye sahip olan "Garage 54" isimli bir kanal, bugüne dek benzerini görmediğimiz bir projeye imza attı. Bu bağlamda; içerik üreticiler, tamamen el üretimi bir otomobil motoru geliştirdiler. Elektrikli yapıda olan bu motor, teknik olarak da çalışıyordu.

Garage 54'ün projesine geçmeden önce, elektrikli otomobil motorlarının nasıl çalıştığını açıklayalım. Bataryadan gelen enerji, elektrik motorları aracılığıyla mekanik enerjiye dönüştürülür, tekerlere iletilen güç de arabayı hareket ettirir. İşte Garage 54 de tam olarak bu basit mantıktan yola çıktı. Ancak ekip, bu elektrik motoru için tam 50 adet şarjlı vidalama makinesi kullanmayı tercih etti. Bu oldukça mantıklıydı çünkü vidalama aletleri de elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürüyordu.

50 adet vidalama aleti ile üretilen motor böyle görünüyordu:

Tabii 50 tane vidalama aletini bir araya getirmek ve bunları birbirlerine entegre etmek, çok da kolay bir şey değildi. Garage 54, bu motor için özel bir platform oluşturdu ve tüm vidalama aletlerini bu platform üzerine sabitledi. Ardından da aletlerin birlikte çalışabilmesi için kasnaklar ve buna uygun kayışlar temin edildi. Garage 54, en sonunda teknik olarak elektrikli bir araba motoru üretmişti.

Peki sizce bu tür bir elektrik motoru, bir otomobili hareket ettirebilir mi? İşte bu sorunun cevabı şimdilik bilinmiyor. Çünkü ekip, geliştirdiği motoru bir otomobil üzerinde test edemedi. Ancak bu durum yakında değişecek. Garage 54, videonun sonunda bu motoru bir araba üzerinde test edeceğini açıkladı. Bakalım test, başarılı olacak mı...

50 vidalama aletiyle motor üretilen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz