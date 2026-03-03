Tümü Webekno
iOS 26.4 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Apple, geliştiriciler için en yeni iOS sürümü iOS 26.4 beta 3'ü kullanıma sundu. Peki bu güncellemeyle yeni ne gibi özellikler geliyor?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni sürümle karşımızda ve bugün geliştiriciler için iOS 26.4 beta 3 sürümünü yayımladı.

Bir hafta önce gelen ikinci betanın ardından gelen bu yeni sürüm, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Apple Müzik’e yapay zekâ dokunuşu

2

En dikkat çekici yeniliklerden biri Playlist Playground özelliği. Kullanıcılar artık yazılı bir komutla ruh hâline, aktiviteye ya da özel bir fikre göre şarkı listesi oluşturabilecek.

Ayrıca “Concerts Near You” özelliği ile bulunduğunuz bölgedeki konserleri keşfetmek mümkün olacak. Albüm ve çalma listelerinde ise tam sayfa kapak görselleriyle daha modern bir tasarım sunuluyor.

Apple Podcast'ler uygulamasında video dönemi

2

Apple, Podcast'ler uygulamasına yerel video podcast desteği getiriyor.

İçerik üreticileri artık video bölümlerini daha kolay oluşturabilecek, dağıtabilecek ve gelir elde edebilecek. Video içerikler, kişiselleştirilmiş öneriler ve editoryal seçimler gibi mevcut özelliklerle entegre çalışacak.

RCS mesajlara uçtan uca şifreleme geliyor

2

Apple, RCS mesajlaşma sistemi için uçtan uca şifrelemeyi test ediyor.

Bu gelişme, iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşmayı daha güvenli hâle getirecek. Testler hem iPhone-iPhone hem de iPhone-Android mesajlaşmaları için yapılıyor.

Yeni emojiler yolda

2

İlk iki beta sürümünde yeni emoji görülmemişti ancak kodlarda bazı ipuçları keşfedildi.

Üçüncü beta ile birlikte trombon, hazine sandığı, katil balina, heyelan ve bigfoot gibi yeni emojilerin gelmesi bekleniyor.

Küçük ama önemli yenilikler

  • Çalıntı Cihaz Koruması artık varsayılan olarak açık.
  • Yeni bir ortam müziği widget’ı eklendi.
  • Uyku uygulamasına ortalama yatma saati metrikleri geldi.
