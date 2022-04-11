Cuma günü öğlen saatlerinde yaşanan ve akşamında sosyal medyaya düşen '500 metrelik yol için 435 TL' iddialarına taksiciden yanıt geldi. Taksici Hüseyin Keleş, yolcu Ahmet Dursun'un sözlerini doğruladı.

Geçtiğimiz günlerde 500 metrelik yol için 435 TL para isteyen ve yolcudan bu parayı alan taksici, ortaya çıkan taksimetre videosu sonrası açıklama yaptı. Cuma günü saat 12.00 sularında İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen olayda evinin önünden bindiği takside şoka uğrayan Ahmet Durmaz isimli genç, 500 metre için 435 TL ödediğini söylemişti. Taksimetrenin videosunu da çeken genç yolcu, ertesi gün şikayetçi olacağını duyurmuştu.

Sosyal medyada gündem olan olay sonrasında açıklama yapan taksi şoförü, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattıktan sonra özür diledi. Hüseyin Keleş isimli taksici, gencin sözlerini doğrular şekilde 'taksimetrenin suçu' sözlerini sarf etti.

Taksici: 30 yıldır taksiciyim, ilk defa böyle bir şey yaşıyorum

Yaşanan olay gündem olduktan sonra açıklamalarda bulunan taksici Hüseyin Keleş, durumu uzun uzun anlattı. 30 senedir taksicilik yaptığını ve başına ilk kez böyle bir şey geldiğini, olaydan sonra taksimetre firmasına gittiğini ve genç yolcunun parasını geri vermek istediğini söyleyen Keleş, konuşmasında şunlara da değindi:

"Müşteriyi aldıktan sonra taksimetreye bakmadım. İkitelli tarafından taksiye bindi, 'Esenler'e gideceğiz' dedi. Biraz ilerledikten sonra telefonunu çıkardı kamerayla çekmeye başladı. Telefonla çekmeye başlayınca huylandım. Taksimetre 435 TL'yi gösterince inmek istedi. Ne olduğunu sordum, fişini kestim ve paramı aldım. Sonra arkadaşlarımı aradım, taksimetreye bu kadar zam gelip gelmediğini sordum. Bir yanlışlık olduğunu söylediler. Sonra taksimetre firmasına gittim, 7-8 saat bekledim çünkü orada öyle 3-4 tane daha taksi vardı. 30 senedir taksicilik yapıyorum. Hayatımda hiç başıma böyle bir şey gelmedi"

Yolcu Ahmet Dursun taksimetreyi böyle kayda aldı

Hüseyin Keleş sözlerini şu demeçlerle tamamladı:

"500 metre kadar bile gitmedik, 435 TL tuttu. İlk açıldığında baksaydım onu görürdüm zaten ama bakmadım. Bazen böyle binde bir oluyor, olaydan sonra kaçacak yer aradım. Bize yakışmayan bir iş. Allah'tan taksiye binen çocuk patrona ulaştı. Patron da beni aradı, gereğini yapacağız. Üzgünüm, parasını takdim edeceğiz. Bizim bir suçumuz yok, taksimetreden kaynaklı. Yerimiz, adresimiz belli. Haklı olan taraf her şeyi söyler. Yapacak bir şey yok. Elinde fiş var, biz de mağduruz. Kendisine, 'Yeni zam geldi, 2 aydır mazota çalışıyoruz, sen düştün bize' dedim"

Tıpkı yolcu Ahmet Durmaz'ın da dediği gibi 500 metrelik bir yol için 435 TL aldığını söyleyen taksici Hüseyin Keleş , ilk başta taksimetreye bakmadığını, bu yüzden de açılış fiyatındaki tersliği görmediğini söyledi. Ahmet Durmaz'ın parasını kendisine teslim edeceğini söyleyen taksiciye cevap ise yine mağdur olan yolcudan geldi.

Yolcu Ahmet Durmaz parayı geri istemediğini, bu olayı burada kapatacağını ve herkesin de kapatması gerektiğini söyledi. "Ben artık konuyu kapattım. Parayı geri almayacağım. Daha ilgilenmiyorum. Olan oldu, konuyu kapatalım"