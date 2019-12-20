54 İnternet Sitesinin Kapatılması İçin Başvuru Yapıldı

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'de faaliyeti olmayan ancak yasa dışı yollarla hizmet vermeye çalışan 54 internet sitesini tespit etti. Tespit edilen internet siteleri için gerekli başvurular yapıldı ve bu internet sitelerinin kapatılması için harekete geçildi.

Erişimlerinin engellenmesi için başvuruda bulunulan internet sitelerinin tümü, "Forex" olarak bilinen bir yatırım aracına hizmet ediyor. İlginç olan nokta ise, bu internet sitelerinin Türkiye'de resmi olarak faal olmamaları.

İşi daha iyi bir şekilde açıklamak gerekirse bu internet siteleri, Türkiye'de yasa dışı yollarla işlem yürütüyorlar. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen internet siteleri, kısa bir süre sonra kapatılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından erişimin engellenmesi için gerekli başvuruların yapıldığı internet siteleri:

www.asforex8.com

www.asforex9.com

www.balansfx.com

www.balansfx1.com

www.demoforex2.com

www.demoforex3.com

www.destekfx5.com

www.destekfx6.com

www.ekolfx5.com

www.ekolfx6.com

www.forexekaydol3.com

www.forexhesapac5.co

www.fbs-yatirim.com

www.yatirim-fbs.com

www.fxoro12.com

www.forexekaydol2.com

www.forexhesapac4.co

www.6galafx.com

www.7galafx.com

www.gannmarkets5.com

www.gkmforex3.com

www.gkmforex4.com

www.granantrade1.com

www.hizlifx7.com

www.hizlifx5.com

www.hizlifx6.com

www.klasfx27.com

www.klasfx28.com

www.kuzeyfx1.com

www.kuzeyfx.com

www.lidyafx1.com

www.lidyafx2.com

www.limitmarkets8.com

www.limitmarkets9.com

www.marginglobal1.com

www.marginglobal2.com

www.ntimarkets3.com

www.ntimarkets4.com

www.olivemarkets5.com

www.olivemarkets6.com

www.olivemarketsgiris5.com

www.olivemarketsgiris6.com

www.phaseforex2.com

www.phaseforex3.com

www.trendfx11.com

www.trendfx12.com

www.trifcm.asia

www.troyforex3.com

www.troyforex4.com

www.usgfx.com

www.uzmanfx2.org

www.uzmanfx3.org

www.uzmanfx13.net

www.uzmanfx14.net

Söz konusu internet siteleriyle ilgili gerekli araştırmaların yapılmasının ardından, bu internet sitelerine erişim mahkeme kararıyla engellenmiş olacak. Açık konuşmak gerekirse söz konusu internet sitelerine erişim engeli kararının alınması çok uzun sürmeyecek. Yani bu sitelere erişim, her an engellenebilir.