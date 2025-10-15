5G'nin Türkiye'deki Hızı Canlı Yayında Test Edildi [Video]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'da ülkemizde sunulacak 5G teknolojisinin hızını canlı yayında test etti. İşte 5G'nin indirme ve yükleme hızları.

Türkiye’nin 5G teknolojisine kavuşmasına artık sayılı günler kaldı. 5G ihalesi, yarın sabah saatlerinde resmen gerçekleştirilecek. 5G’nin kullanılmaya başlayacağı tarihin ise **Nisan 2026 **olması bekleniyor.

5G ihalesi öncesinde bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan önemli açıklamalar gelmişti. Ayrıca Uraloğlu canlı yayında 5G teknolojisini de test etti. Testi izlediğimizde 5G’nin ülkemizde ne kadar hızlı olacağına dair bir fikir edinebiliyoruz.

1870 Mbps yükleme, 174 Mbps yükleme hızına ulaşabiliyor

Anadolu Ajansı’nın yayınına konuk olan Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayın sırasında bir telefon üzerinden 5G’yi test etti. Speedtest üzerinden gerçekleştirilen test sonucunda 1876 Mbps, yani 1.8 Gbps indirme hızına ulaşıldığı görüldü. Yükleme hızı ise 174 Mbps olarak kaydedildi. Bu sonuçlara baktığımızda mobil internet hızında çok ciddi bir iyileştirme olacağını görebiliyoruz.

Uraloğlu bunun dışında bugünkü açıklamalarında Türkiye’deki 5G telefon sayısını da duyurmuştu. Buna göre ülkemizde şu anda 22 milyon civarında 5G destekli telefon kullanıcısı bulunuyor. Toplam mobil abone sayısı ise 85 milyon.