5G Kullanıma Sunulduğunda Mobil Hat Tarifeleri Nasıl Değişecek?

Türkiye, Nisan 2026 itibarıyla resmen 5G'ye geçiş yapacak. Peki 5G teknolojisinin gelmesiyle operatörlerin sunduğu mobil tarifeler nasıl değişecek?

Türkiye’deki mobil kullanıcılarının beklediği gün çok yaklaştı. 16 Ekim’de gerçekleştirilecek 5G ihalesinden sonra 5G teknolojisi Nisan 2026 itibarıyla resmen Türkiye’de kullanıma açılacak. Yani önümüzdeki yıl itibarıyla çok daha hızlı bağlantı sunacak 5G teknolojisine resmen geçiş yapacağız.

Tabii ki 5G teknolojisine geçiş, ülkemizdeki operatörlerin sunduğu hizmetlere de yenilikler getirecek. Peki 5G’ye geçişin ardından mobil hat tarifeleri nasıl değişecek? Şimdiye kıyasla ne gibi değişiklikler göreceğiz? Gelin bu konuda biraz akıl yürüterek olabilecek ihtimallere bakalım.

Ek bir ücret olma ihtimali düşük

5G’ye geçişte herkesin aklına gelecek ilk sorulardan biri “Tarife ücretleri artacak mı?” olacaktır. Bu konuda şu an için kesin bir bilgi yok ancak geçmişte ülkemizde 4.5G’ye geçişe ve yurt dışındaki 5G’ye geçiş uygulamalarına bakarak bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Türkiye’de 2016 yılında 4.5G teknolojisine geçiş yapılmıştı. Bu teknolojiye geçtiğimizde genel anlamda operatörler doğrudan bu teknolojiye sahip hizmetler için herhangi bir ek ücret talep etmemişti. Kullanıcılar, 4.5G uyumlu cihazlar ve SIM kartlara sahip olmaları durumunda yararlanmaya başlamışlardı.

Tabii ki faturalarda bazı değişiklikler oldu. Ancak bu aynı hizmete daha fazla fiyat demek değildi. Bunun yerine daha fazla fiyata daha fazla veri yaklaşımı sergilendi. 5G teknolojisinde de benzer bir yöntem görebiliriz. Daha yüksek özelliklere sahip yeni tarifeler, biraz daha yüksek fiyatlarla gelebilir. Ancak genel anlamda ek ücret beklemiyoruz.

Yurt dışına baktığımızda da benzer bir durum mevcut. Birleşik Krallık gibi ülkelerde 5G teknolojisine geçiş yapıldığında operatörler kullanıcılarından herhangi bir ek ücret talebinde bulunmadı. ABD’de de aynı şekilde 5G planlara ekstra para istenmeden dahil edildi. Sadece Verizon ilk başlarda 10 dolarlık ek bir ücret düşünmüştü ancak gelen tepkiler ardından bundan vazgeçildi. Buralardan yola çıkarak sonuç olarak Türkiye’de 5G teknolojisinin gelmesiyle büyük ölçüde ek ücret görmeyeceğimizi tahmin edebiliriz.

Kotalar artabilir

En büyük değişiklik, tarifelerde sunulan kotalar gibi konularda olabilir. 5G teknolojisinin kullanıma sunulmasıyla aylık internet tüketimiz daha da artacak. Bu nedenle de operatörlerin çok daha çeşitli, yüksek kotalı paketler sunma ihtimali bir hayli fazla. Tabii ki fiyatları da bu oranda yükselecektir.

Örneğin normalde 20-30 GB’lık sunulan bir paket, internet tüketimimizin artması ve operatörlerin buna uyum sağlaması nedeniyle 50-100 GB seviyelerine çıkabilir. Tabii ki bu kapsamda fiyatlarda da artış olur. Yurt dışına baktığımızda benzer senaryolar görüyoruz. Birçok ülke, 5G’nin gelişiyle kullanıcılarına çok daha yüksek internet kotalı paketler sunmaya başladı. Hatta sınırsız paketlerin sayısında artış görüldü.

Türkiye’de de aynı durum mevcut. 4.5G’ye geçişin ardından daha fazla veri içeren paketlerin sayısı ciddi oranda arttı. Daha öncesinde bu kadar yüksek kotalı paketler görmüyorduk. Şu anda 40-50 GB’lık paketlerin sayısı bir hayli fazla. Benzer bir durumu 5G’nin ardından kullanıcılara sunulacak tarifelerde de görmemiz olası.

Uluslararası alanda 5G fiyatlandırma stratejileri nasıl

Avrupa gibi pazarlarda 5G’ye geçiş süreci Türkiye’nin 4.5G deneyimiyle paralellik gösteriyor. Genel eğilimin 5G’yi premium bir hizmet olarak konumlandırıp yüksek fiyatlarla sunmak yerine daha çok erişilebilir bir teknoloji olmasını sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcılara daha zengin içeriklere sahip paketler sunarak onları daha üst segment tarifelere taşımak ana hedef. Benzer stratejinin ülkemizde de kullanılma ihtimali bir hayli fazla.

Bununla birlikte 5G ile daha farklı hizmet ve gelir modellerinin operatörler tarafından tercih edildiğini görebiliriz. Bulut oyun servislerinden yüksek hızlı paketlere kadar birçok farklı hizmetin tarifelere entegre edilerek daha gelişmiş bir deneyimin kullanıcılara sunulması olası.

Son olarak 5G destekli telefonlara olan teşviklerin artması da olası. Ulaştırma Bakanı’nın açıklamasına göre şu anda ülkemizde 22 milyon civarı 5G telefon var. Toplamda 85 milyon telefon kullanıcısı olduğunu düşünürsek 63 milyon kişide hâlâ bu teknoloji yok. Operatörler, kullanıcılara 5G telefon satın almasını kolaylaştıracak uygulamalara gidebilirler. Faturalar üzerinden telefon alma gibi hamlelerde artış olabilir.

Sonuç olarak Türkiye’de tarifelerde nasıl değişimler görebiliriz?

Tüm bu bilgiler, Türkiye’de 5G’ye geçiş sırasında operatörlerin önceki yıllardaki ve yurt dışındaki stratejilere benzer bir yaklaşım sergileyebileceğini gösteriyor. Muhtemelen çok fazla ek ücretler görmeyeceğiz. Bunun yerine muhtemelen kotalarda artış yaşanacak, daha fazla şey sunan daha yüksek fiyatlı paketler gelecek. Artık 20-30 GB’lık paketler muhtemelen yeterli olmayacağı için 100 GB, hatta sınırsız paketler bile görmeye başlayabiliriz.

Tabii ki bunların hepsinin birer tahmin olduğunu belirtmek gerekiyor. Gerçekten ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. 2026 ilkbaharı itibarıyla Türkiye’de 5G’nin nasıl kullanılacağını hep birlikte göreceğiz.