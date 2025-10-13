Tümü Webekno
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Açıkladı: 5G Türkiye'de Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G bağlantısının avantajlarını, önemini ve Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı. Yapılan açıklama, 5G'nin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de bir türlü hizmete alınamayan 5G bağlantı teknolojisi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamalar, 5G'nin Türkiye'de ne zaman aktifleştirileceğini gözler önüne seriyor. Ayrıca 5G ile hayatımızda ne gibi değişiklikler olacağı da netleşmiş durumda.

Aslına bakacak olursak 5G teknolojisi, çok uzun zamandır Türkiye'de kullanılabiliyor. Ancak 5G deneyimi yaşamak isteyen tüketicilerin İstanbul Havalimanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya en büyük futbol kulüplerinin stadyumlarına gitmesi gerekiyor. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklama, 5G'ye ne zaman oturduğumuz yerden erişebileceğimizi ortaya koyuyor.

5G, 1 Nisan 2026'da kullanıma açılacak!

Başlıksız-1

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 5G'nin Türkiye'de genel kullanıma ne zaman açılacağına ilişkin şu ifadeleri kullandı: 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz 5G ihalesine üç mobil şebeke işletmecimiz katılabilecek. Bu ihalenin ardından, işletmecilerimiz 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacak. Yerli üretimi önceleyen, rekabeti teşvik eden ve teknolojik sıçramayı hedefleyen bu süreçle birlikte Türkiye’nin dijital geleceğini inşa edeceğiz.

5G neden çok önemli? İşte Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları:

Başlıksız-1

Bu teknoloji sayesinde sadece iletişim değil, endüstri, sağlık, ulaşım gibi birçok alan yeniden şekillenecek. 5G, makineler arası iletişimden yapay zekâya kadar birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak.

5G, önceki nesil teknolojilere kıyasla çok daha yüksek veri hızları ve kapasite sunabilmektedir. Bu sayede kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü videoları kesintisiz izleyebilir, büyük veri dosyalarını ise kısa sürede indirebilir.

Başlıksız-1

Bir fabrikada binlerce makinenin birbiriyle eş zamanlı bir şekilde iletişim kurması, şehirlerdeki sensör sistemlerinin senkronize çalışması mümkün olacak. Bu da üretimde verimlilikten afet yönetimine kadar pek çok alanda gelişim sağlayacak.

5G'nin neredeyse anlık tepki süresi, otonom araçların anlık karar vermesi, uzaktan yapılan ameliyatlar ve sanal gerçeklik gibi gerçek zamanlı uygulamalar için hayati önem taşıyor. İletişimdeki bu anlık tepki kabiliyeti, pek çok sektörde gerçek zamanlı etkileşimlerin güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılacak.

