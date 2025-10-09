Tümü Webekno
Türkiye'nin İlk 5G Laboratuvarı Kuruluyor: İşte Detaylar

Türkiye'nin ilk 5G laboratuvarının kurulacağı açıklandı. Teknopark İstanbul'da kurulacak laboratuvarda 5G tabanlı sistemler gerçek zamanlı olarak test edilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye, 5G teknolojilerine geçiş gün sayıyor. Öyle ki yapılan açıklamalar ülkedeki tüm vatandaşların çok beklediği bu teknolojinin 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla resmen Türkiye’de kullanılmaya başlayacağını gösteriyor. Şimdi ise Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan bilgiler, bu konuda yepyeni açıklamaları beraberinde getirdi.

Gelen bilgilere göre Türkiye’nin ilk 5G laboratuvarı için hazırlıklara başlandı. Laboratuvarın, **Teknopark İstanbul’da **ULAK Haberleşme AŞ. tarafından kurulacağı bildirildi. Bu laboratuvar 5G’nin ülkemizde kullanımına büyük katkı sağlayacak.

5G tabanlı sistemler test edilecek

Yapılan açıklamalara göre Teknopark’ta kurulacak Türkiye’nin ilk 5G laboratuvarı birçok farklı amaç için kullanılacak. Millî baz istasyonu ve çekirdek ağ çözümleri kampüste test edilmenin yanı sıra savunma, haberleşme, IoT, radar, otonom sistemler ve yapay zekâ tabanlı uygulamalarla entegre şekilde denenecek. Kısacası laboratuvarın 5G tabanlı sistemlerin gerçek zamanlı olarak test edileceği bir merkez olacağını söyleyebiliriz.

Teknopark İstanbul bünyesindeki Cube Incubaton aracılığıyla faaliyet gösteren girişimler de 5G altyapısı üzerinde prototiplerini test etme olanağına sahip olacak. Teknopark Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, bununla ilgili “Bir sağlık girişimi uzaktan teşhis cihazını 5G üzerinden çalıştırabilecek, bir lojistik ya da robotik girişimi otonom sistemlerini canlı senaryolarla deneyebilecek” ifadelerini kullandı.

