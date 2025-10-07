Tümü Webekno
Kategoriler

  1. Webtekno
  2. Oyun

[6-13 Ekim] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

[6-13 Ekim] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
American Truck Simulator 10.09$ 2.52$ (-%75)
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 42.99$ 30.09$ (-%30)
REMNANT 2 49.99$ 19.99$ (-%60)
Age of Wonders 4 29.99$ 14.99$ (-%50)
Big Ambitions 11.50$ 9.20$ (-%20)
TCG Card Shop Simulator 7.29$ 4.37$ (-%40)
DRAGON BALL: Sparking! ZERO 64.99$ 38.99$ (-%75)
Noita 19.99$ 7.99$ (-%60)
TEKKEN 7 59.99$ 8.99$ (-%85)
City Car Driving 12.49$ 6.24$ (-%50)
Remnant: From the Ashes 39.99$ 7.99$ (-%80)
RIDE 4 39.99$ 5.99$ (-%85)
Keep Driving 9.29$ 7.43$ (-%20)
HumanitZ 9.49$ 6.16$ (-%35)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Steam İndirim Oyunlar

