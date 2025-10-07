[6-13 Ekim] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75) American Truck Simulator 10.09$ 2.52$ (-%75) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 42.99$ 30.09$ (-%30) REMNANT 2 49.99$ 19.99$ (-%60) Age of Wonders 4 29.99$ 14.99$ (-%50) Big Ambitions 11.50$ 9.20$ (-%20) TCG Card Shop Simulator 7.29$ 4.37$ (-%40) DRAGON BALL: Sparking! ZERO 64.99$ 38.99$ (-%75) Noita 19.99$ 7.99$ (-%60) TEKKEN 7 59.99$ 8.99$ (-%85) City Car Driving 12.49$ 6.24$ (-%50) Remnant: From the Ashes 39.99$ 7.99$ (-%80) RIDE 4 39.99$ 5.99$ (-%85) Keep Driving 9.29$ 7.43$ (-%20) HumanitZ 9.49$ 6.16$ (-%35)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.