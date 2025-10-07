[6-13 Ekim] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|American Truck Simulator
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|42.99$
|30.09$ (-%30)
|REMNANT 2
|49.99$
|19.99$ (-%60)
|Age of Wonders 4
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Big Ambitions
|11.50$
|9.20$ (-%20)
|TCG Card Shop Simulator
|7.29$
|4.37$ (-%40)
|DRAGON BALL: Sparking! ZERO
|64.99$
|38.99$ (-%75)
|Noita
|19.99$
|7.99$ (-%60)
|TEKKEN 7
|59.99$
|8.99$ (-%85)
|City Car Driving
|12.49$
|6.24$ (-%50)
|Remnant: From the Ashes
|39.99$
|7.99$ (-%80)
|RIDE 4
|39.99$
|5.99$ (-%85)
|Keep Driving
|9.29$
|7.43$ (-%20)
|HumanitZ
|9.49$
|6.16$ (-%35)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.