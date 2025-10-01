[23-30 Eylül] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 23-30 Eylül tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede ise uzun süredir EA SPORTS FC 26 yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (23-30 Eylül)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim EA SPORTS FC 26 69.99$ - Dying Light: The Beast 44.99$ - Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50) Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 11.99$ (-%40) SILENT HILL f 36.99$ - Battlefield 6 69.99$ - Diablo IV 49.99$ 22.49$ (-%55) Football Manager 26 49.99$ 44.99$ (-%10) Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65) Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.