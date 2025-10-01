[23-30 Eylül] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 23-30 Eylül tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede ise uzun süredir EA SPORTS FC 26 yer alıyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (23-30 Eylül)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|Dying Light: The Beast
|44.99$
|-
|Forza Horizon 5
|32.78$
|16.39$ (-%50)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|11.99$ (-%40)
|SILENT HILL f
|36.99$
|-
|Battlefield 6
|69.99$
|-
|Diablo IV
|49.99$
|22.49$ (-%55)
|Football Manager 26
|49.99$
|44.99$ (-%10)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|15.74$ (-%65)
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.