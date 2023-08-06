Bu açıklama, Webtekno.com’a 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen siber saldırıdan etkilendiğini düşünen kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. İlk belirlemelere göre Webtekno.com kullanıcılarının kişisel bilgileri güvendedir.

Özet:

Webtekno.com'a kayıtlı üyelerin kişisel verilerine erişimle ilgili zafiyet bulunmamaktadır.

Webtekno veya IZMO Bilişim'in herhangi bir bahis şirketi ya da oluşumuyla ilişkisi yoktur.

Yaşadığımız siber saldırıya ilişkin açılan forum sayfalarını kapattırmaya çalıştığımız haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Gerek global gerek ulusal çapta yaşanan her türlü siber saldırı, veri sızıntısı haberlerini sizlerle paylaşmayı sürdürdüğümüz haber ve içerik platrformumuz; Webtekno’nun resmi internet sitesi “www.webtekno.com” saldırgan(lar)ın hedefindeydi.

İlk belirlemelere göre kullanıcı verilerini ele geçirmek amacıyla yapılmadığını gözlemlediğimiz saldırı, İçerik Yönetim Sistemimiz (İYS) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu saldırıda herhangi bir kullanıcımız ve kişisel veriler zarar görmemiştir.

Saldırgan(lar), özenle seçtiğimiz iş ortaklarımızla birlikte üretilen tanıtım içeriklerini sizlerle paylaştığımız Sponsorlu İçerik isimli hesabımızın bilgilerini ele geçirmişler; bu hesap ile İYS’ye giriş yapmışlar ve bahis sitelerine link çıkışı vermek amacıyla bir içeriğimizin metnini güncellemişler, ana sayfada duyuru açma işlemi yapmışlardır.

Saldırgan(lar)ın bir içerik metnini değiştirmekle kalmayıp www.webtekno.com alan adını ve çeşitli webtekno.com uzantılı sayfaları; İYS sistemi üzerinden, Webtekno veya bağlı olduğu IZMO Bilişim ile herhangi bir bağı bulunmayan bir bahis sitesine yönlendirdikleri tespit edilmiştir.

Söz konusu bu korsan yönlendirme işlemleri, korsan içerikler ve diğer korsan düzenlemeler; hem ekibimiz hem de durumu fark eden değerli takipçilerimiz tarafından tarafımıza bildirildiği anda yayından kaldırılmıştır, yapılan işlemler geri alınmıştır. Bu nedenle Webtekno, değerli takipçilerine teşekkür eder.

Tekrar hatırlatmak isteriz ki Webtekno’nun ve bağlı olduğu IZMO Bilişim’in herhangi bir bahis oluşumuyla ilgisi yoktur.

Yaşadığımız siber saldırıya ilişkin açılan forum sayfalarını kapattırmaya çalıştığımız haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Webtekno.com’a kayıtlı kullanıcıların, yani üyelerimizin kişisel bilgileri güvendedir. Halihazırda kişisel verilere erişimle ilgili zafiyet bulunmamaktadır:

Webtekno.com’da kullanıcı hesabı açarak üye olan 150 binden fazla kullanıcımızın kişisel bilgileri olan isim soyisim, kullanıcı adı, e-posta adresi ve şifreleri güvendedir. Saldırgan(lar)ın bu bilgilere eriştiklerine dair herhangi bir somut kanıta rastlanamamıştır. Ayrıca Webtekno’daki içerikleri ve haberleri hazırlayıp sunmamızı sağlayan İçerik Yönetim Sisteminin (İYS) en üst seviyedeki üyesi bile herhangi bir kullanıcının şifre bilgisini göremez.

Webtekno.com kayıtlı üyeleri, ziyaretçileri ve kamuoyuna bilgilendirmedir; yaşanan saldırı sonrası gerekli tüm teknik ve yasal önlemler alınmıştır:

Kişisel verilerin korunması şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Yaşanan saldırılan etkilenen sistemler yapılan teknik müdahaleler sonrası normale dönmüştür.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfalarımızı okuyabilirsiniz:

Yaşadığınız herhangi bir sorunu, merak ettiğiniz soruları [email protected] adresine e-posta ile iletebilir ya da iletişim formunu doldurarak bizimle iletişim kurabilirsiniz.