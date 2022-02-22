Bir muhabirin Rusya-Ukrayna krizini 6 farklı dilde ve 6 farklı kanalda haber aktardığı video, sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Muhabire gelen tepkiler de birbirinden yaratıcıydı.

Bugüne kadar televizyonlarda haber sunucularının içinde bulunduğu birbirinden ilginç olayla karşılaşmıştık. Fakat bugün sosyal medyanın gündemine düşen haber sunucusu, ilginçliğiyle değil yeteneğiyle kendisinden bahsettirdi. Associated Press ajansının Ukrayna muhabiri Philip Crowther, paylaştığı videoyla sosyal medyanın gündemi oldu.

Crowther, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Rusya-Ukrayna krizi konusunda farklı kanallar için yaptığı bilgi aktarımında kanalların her birinde toplam 6 farklı dilde konuştu. Muhabir, paylaştığı videoda sıra sıra İngilizce, Lüksemburgca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve Almanca haber sundu. Gündeme ilişkin gelişmeleri paylaşan muhabirin videosu şu şekildeydi:

Muhabirin 6 dilde konuştuğu video:

Gelen tepkiler:

Muhabirin dil yeteneğini sergilediği video, sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından görüntülenirken elbette birbirinden güzel tepkilere de sahne oldu. Gazeteci Philip Crowther’a ülkemiz insanından gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi: