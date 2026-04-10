Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sosyal Medya Haberleri ve İçerikleri

Instagram'a "Yıllardır Neredeydi?" Dedirten Özellik Nihayet Geldi

Instagram yorumlarını paylaştıktan sonra düzenlemeyi sağlayan özellik yıllar sonra nihayet geldi.

Barış Bulut / Editor

Instagram, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği küçük ama oldukça önemli bir yenilik olan yorum düzenleme özelliğini sonunda hayata geçirdi.

Artık bir yorumu paylaştıktan sonra silip yeniden yazmak zorunda kalmayacaksınız ancak bu özellik tamamen sınırsız değil. Yorumunuzu düzenlemek için sadece 15 dakikalık bir süreniz var. Bu süre içinde istediğiniz kadar değişiklik yapabiliyorsunuz.

İçerikten Görseller

Yorumların düzenlendiği görülebilecek

Yapılan düzenlemeler diğer kullanıcılar tarafından görülebiliyor, yani yorumun değiştirildiği belirtiliyor ancak ilk yazılan hâline erişilemiyor.

Bir diğer önemli detay ise şu ki, sadece metinler düzenlenebiliyor. Yani eğer yorumunuzda hem yazı hem görsel varsa, yalnızca yazı kısmını değiştirebiliyorsunuz.

Instagram

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com