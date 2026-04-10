Instagram'a "Yıllardır Neredeydi?" Dedirten Özellik Nihayet Geldi

Instagram yorumlarını paylaştıktan sonra düzenlemeyi sağlayan özellik yıllar sonra nihayet geldi.

Instagram, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği küçük ama oldukça önemli bir yenilik olan yorum düzenleme özelliğini sonunda hayata geçirdi.

Artık bir yorumu paylaştıktan sonra silip yeniden yazmak zorunda kalmayacaksınız ancak bu özellik tamamen sınırsız değil. Yorumunuzu düzenlemek için sadece 15 dakikalık bir süreniz var. Bu süre içinde istediğiniz kadar değişiklik yapabiliyorsunuz.

Yorumların düzenlendiği görülebilecek

Yapılan düzenlemeler diğer kullanıcılar tarafından görülebiliyor, yani yorumun değiştirildiği belirtiliyor ancak ilk yazılan hâline erişilemiyor.

Bir diğer önemli detay ise şu ki, sadece metinler düzenlenebiliyor. Yani eğer yorumunuzda hem yazı hem görsel varsa, yalnızca yazı kısmını değiştirebiliyorsunuz.