6 Yaşındaki Call of Duty Oyuncusu Süresiz Banlandı

RowdyRogan isimli 6 yaşındaki Twitch yayıncısı, bu sabah talihsiz bir olay yaşadı. Call of Duty: Warzone yayınları yapan ve oyunda oldukça iyi işler başaran RowdyRogan, Call of Duty: Warzone üzerinden süresiz bir şekilde uzaklaştırıldı.

10 Mart 2020 tarihinde piyasaya sürülen ve geçtiğimiz gün 9 ayda 85 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip olduğu açıklanan Call of Duty: Warzone, her yaştan oyuncuyu içerisinde barındırıyor. Şiddet öğeleri nedeniyle aslında belirli bir yaşın üzerinde bir kitleye hitap eden Call of Duty: Warzone'un fazlasıyla genç oyuncuları da bulunuyor. Bunlardan biri de son zamanlarda talihsiz bir olayla karşı karşıya kalan RowdyRogan.

Twitch'te de RowdyRogan kullanıcı adıyla babasıyla birlikte yayın yapan 6 yaşındaki Call of Duty oyuncusu, yaşına göre oldukça yetenekli ve girdiği Call of Duty: Warzone lobilerini adeta domine ediyor. Twitch üzerinde 84.000 takipçisi ve YouTube üzerinde 118.000 abonesi bulunan RowdyRogan, geçtiğimiz gün canlı yayında Call of Duty: Warzone'dan süresiz olarak uzaklaştırıldı.

Uzaklaştırmanın sebebi Rogan'ın yaşı olabilir:

Altı yaşındaki oyuncunun babası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla herkesi olaydan haberdar etti. Ban yedikten sonra babasının kucağına giden ve ağlayan oyuncu, FaZe takımı üyesi Swagg de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından desteklendi. Activison tarafından ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi ancak uzaklaştırmanın nedeniyle ilgili bir teori bulunuyor.

Call of Duty: Warzone oyunundan uzaklaştırılmanın sebebi hile, bug ihlali veya kullanım şartlarını ihlal olarak gösteriliyor. Call of Duty: Warzone'un kullanım şartlarında ise oyunu oynamak için en az 13 yaşında olmanın gerekli olduğu belirtiliyor. Eğer dikkate alınacak kadar oyuncu RowdyRogan'ı kullanım şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle rapor ettiyse, Activison genç oyuncuyu bu yüzden uzaklaştırmış olabilir. Elbette bu şimdilik yalnızca bir teori zira Activision tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor.