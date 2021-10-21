600 Yıllık Bir Tablodaki Ürkütücü Optik İllüzyon

16. yüzyılın en büyük portrecilerinden biri olan Hans Holbein’in, 1533 yılında yaptığı ve en çok bilinen eseri olan Elçiler tablosunda yer alan optik illüzyon, bilinen en eski yanılsamalar arasında yer alıyor.

Bazen bir zeka testi, bazen eğlence kaynağı, özellikle çocuk yaşlarda bir üstünlük aracı olarak kullandığımız görsel yanılsamalar, tarihler boyunca eskimeyen bir işlevsel araç olarak varlığını sürdürüyor. Teknoloji, evrim, devrim, yenilik tanımayan optik illüzyon, insanlık tarihinden bile eski olabilir desek abartı olur ama varlığını anlatmaya yeter.

Geçtiğimiz sene, Fransa’da bulunan arkeologlar 14.000 yıl önceye dayanan bir av aletinin üzerindeki figürün, bakış açısına göre mamut ya da bizon şeklinde görünebildiğini tespit etmiş ve bu figür en eski optik yanılsama olarak kabul edilmişti. Gerek insanlık tarihinin ilk zamanlarındaki figürler, gerek asırlar önce çizilen tablolar ve günümüzdeki sanat eserleri, optik illüzyonları güncel tutuyor. Alman ressam Hans Holbein’in 1533 yılında yaptığı Elçiler tablosunda yer alan optik illüzyon da bu eserler arasında bulunuyor.

Zekice ve hayata dair bir yanılsama

16. yüzyılda, 1533 yılında en büyük portreciler arasında yer alan Alman ressam Hans Holbein tarafından yapılan ve Fransa'nın İngiltere büyükelçisi Jean de Dinteville ile onun arkadaşı Georges de Selve'yi gösteren tabloda, resmin altında yer alan belirsiz görüntü sağ taraftan bakıldığında kendini belli ediyor.

Videoda da belirtilen ve sağ taraftan bakıldığında görülebilen kafatası, zekice bir yanılsamanın yanı sıra hayata dair bir anlam da barındırıyor. Resme ilk bakıldığında iki kişi zarif bir şekilde, gurur dolu ve zenginlik içinde tasvir ediliyor. Resimde bulunan nesneler, kişilerin yüksek rütbesi, statüleri resimde kendisine yer buluyor. Fakat bakış açınızı değiştirdiğinizde bu ihtişamın ortasında bir kafatası ile karşılaşıyorsunuz. Kafatası, o dönemlerde yaygın olarak kullanılan “memento mori” yani “öleceğini hatırla” mesajını barındırıyor.