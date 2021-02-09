Expanscape isimli bir şirket, yedi adet dahili ekranı olan bir dizüstü bilgisayar geliştirdi. "Aurora 7" olarak isimlendirilen bu dizüstü bilgisayar, oyunculardan mühendislere kadar çeşitli sektörlerde avantaj sağlıyor. Ancak ürünün taşınabilirliği ve tasarım şıklığı, tartışmalara açık.

Birleşik Krallık merkezli bir teknoloji şirketi olan Expanscape, yeni bir dizüstü bilgisayar prototipi duyurdu. "Aurora 7" olarak isimlendirilen bu dizüstü bilgisayar, oldukça ilginç bir özelliğe sahip. Öyle ki kullanıcılar, bu dizüstü bilgisayarı satın aldıktan yedi adet dahili ekranı kullanabiliyorlar. Bu da oyuncular, içerik üreticiler, yazılımcılar ve sahada çalışan elemanlar için ayrı bir avantaj anlamına geliyor. Üstelik bu ekranlardan 4 tanesi, 17.4 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlük sunarken, 3 tanesi ise 1920 x 1200 piksel çözünürlük vadediyor.

Expanscape tasarımcıları, Aurora 7'nin ekranlarını üst üste katlanabilir şekilde dizayn etmişler. Bu da dizüstü bilgisayarın katlanabilmesini ve hatta taşınabilmesini sağlıyor. Ancak bu durum, işlevsellik açısından pek de avantajlı değil. Zira bu dizüstü bilgisayarın ağırlığı 11,8 kilogram olarak açıklandı. Ekip, dizüstü bilgisayarın nihai versiyonunda ağırlığın düşeceğini, 10 kilogram olacağını söylüyor. Bu arada, Aurora 7'nin kalınlığının 10 santimetre civarında olduğunu da belirtelim.

7 adet dahili ekranı bulunan dizüstü bilgisayar, işte böyle görünüyor

Şirket, dizüstü bilgisayarın ekranlarının isteğe göre kullanılabileceğini söylüyor. Yani eğer iki ekrana ihtiyacınız varsa, sadece iki ekranı çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarın ekranlarından bir tanesi, touchpadin hemen yanına yerleştirilmiş durumda. Bunu bazı oyuncu dizüstü bilgisayarlarında görmeye başladığımızı hatırlatalım. Peki bu dizüstü bilgisayar, teknik açıdan neler sunuyor?

Aurora 7'nin Intel Core i9-9900K işlemcisi, NVIDIA GeForce GTX 1060 GPU, 64 GB de RAM'i bulunuyor. Bununla birlikte 2,5 TB SSD, 2 TB de HDD'si bulunan dizüstü bilgisayar, yıllar boyunca yetecek seviyede depolama imkanı sunuyor. Bu teknik özelliklere baktığımızda, Aurora 7'nin oyundan mühendislik yazılımlarına kadar hemen her uygulamayı çalıştırabileceğini ifade edebiliriz.

Expanscape tarafından yapılan açıklamalara göre bu dizüstü bilgisayar, prototip aşamasında olsa da satışa uygun. Yani dileyen bir tüketici, bu dizüstü bilgisayarı satın alabilir. Ancak şirket, dizüstü bilgisayarın fiyatını açıklamamakla birlikte, Aurora 7'yi satın alacak kişiyle bir anlaşma yapılacağını, bu anlaşma kapsamında da fiyatın gizli tutulacağını beyan ediyor. Bir ürünün prototipin seri üretim versiyondan her zaman daha pahalı olduğunu, bu yüzden de Aurora 7'yi satın alacak bir kişinin binlerce doları gözden çıkarması gerektiğinin büyük bir sır olmadığını belirtebiliriz.