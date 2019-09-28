Apple'ın popüler tablet serisi olan iPad ailesine bir yeni üye daha ekleniyor. 7. nesil iPad'lerin ekran büyüklükleri 10,2 inç değerine yükseltildi. Fakat pil konusunda bir değişiklik bulunmuyor.

Apple'ın birkaç hafta önce düzenlediği etkinlikte tanıtılan cihazlar iPhone 11 ve Apple Watch ile sınırlı değildi. Apple bu etkinlikte yeni iPad serisini de tanıttı. Apple'ın oldukça popüler serilerinden biri olan iPad serisi, şimdi 7. nesil iPad ile karşımıza çıktı. 9,7 inçten 10,2 inçe yükseltilmiş olan ekran büyüklüğü, iPadOS ve hâlâ pahalı sayılabilecek takılıp çıkartılabilen klavyenin desteği ile birlikte geliyor.

iFixit ekibinin yaptığı incelemelerden sonra her ne kadar ekran büyüklüğü artmış olsa da batarya konusunda bir güncelleme yapılmadığı ortaya çıktı. Yani cihaz bir önceki nesil ile aynı batarya değerlerine sahip olacak. iPhone 11 Pro Max modelinde batarya için daha önce hiç bırakmadıkları kadar büyük bir boşluk bırakmışlardı. Fakat aynısını yeni iPad modelinde görmemiz ne yazık ki mümkün olmayacak. 8.827 mAh değerine sahip olan bataryanın yazılımsal geliştirmelerle yüksek bir performans vermesi bekleniyor. Bu sayede daha yüksek bir pil ömrü sunmayı hedefliyorlar.

7. nesil iPad'in özellikleri ve fiyatı:

Yeni iPad, bir önceki nesil ile kıyaslandığında daha yüksek bir performansa sahip. Bununla birlikte 3 GB RAM ve 329 dolar (vergiler hariç 1.865 TL) gibi bir başlangıç fiyatı da dikkat çekiyor. Daha büyük bir ekrana sahip olması, iFixit ekibinin yaptığı incelemeye göre cihazlarını kendi tamir etmek isteyen kullanıcılar için de bir kolaylık sağlıyor. İçerisinde tamiri zorlaştıracak küçük parçalar yer almıyor. Ayrıca Apple'ın Pro tabletlerine göre de daha kolay tamir edilebiliyor.