2025 Ubisoft Kış İndirimleri Başladı: Assassin's Creed, Far Cry ve Daha Birçok Oyunda İnanılmaz İndirimler Var!

Steam ve Epic Games'in yanı sıra Ubisoft'un kendi platformu Ubisoft Connect'te de ara ara indirim dönemleri oluyor. Bugün de büyük mevsimsel indirimlerden biri olan Kış İndirimleri, Ubisoft Connect'te başlamış durumda.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada hâlâ TL ile oyun satan platformların değeri oldukça ayrı. Ubisoft Connect de bunlardan biri ve bu sebeple Kış İndirimleri kapsamında birçok büyük oyun uygun fiyatlara düşmüş durumda.
Ubisoft Kış İndirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Anno 117: Pax Romana
|1.749 TL
|1.574,10 TL (-%10)
|Assassin's Creed Shadows
|1.749 TL
|874,50 TL (-%50)
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|524,70 TL (-%70)
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|149,90 TL (-%90)
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|1.499 TL
|149,90 TL (-%90)
|Riders Republic
|999 TL
|99,90 TL (-%90)
|Assassin's Creed Odyssey
|1.499 TL
|224,85 TL (-%85)
|Tom Clancy's The Division 2
|749 TL
|187,25 TL (-%75)
|For Honor
|749 TL
|37,45 TL (-%95)
|Rayman Raving Rabbids
|129 TL
|32,25 TL (-%75)
|Tom Clancy's The Division
|749 TL
|112,35 TL (-%85)
|Assassin's Creed Origins
|1.499 TL
|149,90 TL (-%90)
|The Settlers: New Allies
|1.249 TL
|374,70 TL (-%70)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|869 TL
|582,23 TL (-%33)
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|524,70 TL (-%70)
|Assassin's Creed Mirage
|1.249 TL
|374,70 TL (-%70)
|Far Cry 6
|1.499 TL
|254,83 TL (-%83)
|Prince of Persia The Lost Crown
|869 TL
|347,60 TL (-%60)
|Assassin's Creed
|249 TL
|62,25 TL (-%75)
|Assassin's Creed II
|249 TL
|62,25 TL (-%75)
Ubisoft Kış İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
