2025 Ubisoft Kış İndirimleri Başladı: Assassin's Creed, Far Cry ve Daha Birçok Oyunda İnanılmaz İndirimler Var!

Artık yılın son indirimleri başladı ve oyun sektörü de bu indirimlerden nasibini alıyor. Bugün de Ubisoft Connect'te 'Kış İndirimleri' başlamış durumda.

Steam ve Epic Games'in yanı sıra Ubisoft'un kendi platformu Ubisoft Connect'te de ara ara indirim dönemleri oluyor. Bugün de büyük mevsimsel indirimlerden biri olan Kış İndirimleri, Ubisoft Connect'te başlamış durumda.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada hâlâ TL ile oyun satan platformların değeri oldukça ayrı. Ubisoft Connect de bunlardan biri ve bu sebeple Kış İndirimleri kapsamında birçok büyük oyun uygun fiyatlara düşmüş durumda.

Ubisoft Kış İndirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Anno 117: Pax Romana 1.749 TL 1.574,10 TL (-%10) Assassin's Creed Shadows 1.749 TL 874,50 TL (-%50) Star Wars Outlaws 1.749 TL 524,70 TL (-%70) Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 149,90 TL (-%90) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 1.499 TL 149,90 TL (-%90) Riders Republic 999 TL 99,90 TL (-%90) Assassin's Creed Odyssey 1.499 TL 224,85 TL (-%85) Tom Clancy's The Division 2 749 TL 187,25 TL (-%75) For Honor 749 TL 37,45 TL (-%95) Rayman Raving Rabbids 129 TL 32,25 TL (-%75) Tom Clancy's The Division 749 TL 112,35 TL (-%85) Assassin's Creed Origins 1.499 TL 149,90 TL (-%90) The Settlers: New Allies 1.249 TL 374,70 TL (-%70) Avatar: Frontiers of Pandora 869 TL 582,23 TL (-%33) Star Wars Outlaws 1.749 TL 524,70 TL (-%70) Assassin's Creed Mirage 1.249 TL 374,70 TL (-%70) Far Cry 6 1.499 TL 254,83 TL (-%83) Prince of Persia The Lost Crown 869 TL 347,60 TL (-%60) Assassin's Creed 249 TL 62,25 TL (-%75) Assassin's Creed II 249 TL 62,25 TL (-%75)

Ubisoft Kış İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.