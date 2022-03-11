Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerinin ev sahipliği yaptığı 7.Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi, bu sene metaverse teması ile gerçekleşecek.

Her sene farklı bir üniversitenin ev sahipliği yaptığı Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi, bu sene Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerinin ev sahipliğinde gerçekleşecek. 2020 yılında yapılması planlanan ancak pandemi sebebiyle ertelenen etkinlik, 12 ve 13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Özellikle geçtiğimiz senenin sonlarında hayatımızdaki yeri bir anda genişleyen ve tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen Metaverse konusunu tema olarak seçen zirvede katılımcıları yönetim ve bilişim sektöründen profesyonellerin gerçekleştireceği konuşmalar ve sürpriz etkinlikler bekliyor.

Oturum aralarında katılımcıları çeşitli yarışmalar bekliyor

20’den fazla konuşmacı, 30’dan fazla konuk üniversite ve bilişim sektörüyle ilgilenen yüzlerce katılımcı ile gerçekleşecek olan etkinlik temelde Yönetim Bilişim Sistemleri mezunlarından oluşan Mezun Paneli ve ülkemiz ve Dünya’da adından söz ettiren başarılı girişimcilerin yapacağı Girişimcilik Paneli’nden oluşuyor.

Bu oturumlar arasında ise katılımcıları çeşitli yarışmalar ve sürprizler bekliyor. Siz de girişimcilikten e-ticarete, metaverse'ten oyunlaştırmaya pek çok güncel gündemin konuşulacağı bu etkinliğe katılmak isterseniz buraya tıklayarak etkinliğin web sitesinden detaylara göz atabilirsiniz.