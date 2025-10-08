8 Ekim 2025: Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Her Kategorinin En İyi Fırsatları

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.
Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Samsung Galaxy S24 Akıllı Cep Telefonu: 35.939,00 TL’ye satışta.
- HUAWEI Pura 80 Pro Akıllı Telefon: %6 indirimle 65.049,05 TL’ye düşmüş durumda.
- Samsung QLED Q7F 4K Vision AI Smart TV: 75 inç ekrana sahip bu televizyonu 57.999,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Huawei Watch GT 3 Pro Akıllı Saat: Birçok işinizi kolayca halledebileceğiniz saatin fiyatı 5.683,00TL.
- SteelSeries Arctis Nova 7P Kablosuz Oyuncu Kulaklığı: Birçok oyunseverin tercihi olan bu kulaklık şimdi 6.293,33 TL.
- Xiaomi Power Bank: Kompakt boyutu sayesinde her yere yanınızda taşıyabileceğiniz bu power bank, 834,17 TL fiyata sahip.
- Soundcore by Anker Motion 100 Bluetooth Hoparlör: Kesintisiz, güçlü bir ses deneyimi sağlayan bu hoparlör, Prime’a özel 2.294,40 TL.
Bilgisayar
Bu kategoride, en çok ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- LENOVO IdeaPad Slim 3 Bilgisayar: Fırsatlar kapsamında 17.999,00 TL’ye satışta.
- SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 Oyuncu Faresi: %5 indirimle şimdi 2.228,11 TL.
- Xbox Wireless Controller: 3.499,00 TL fiyata sahip olan bu ürün, oyun sırasında yüksek konfor ve kolay kontrol sağlıyor.
- Asus Rog Strix Scope Rx Aura Sync RGB Mekanik Oyuncu Klavye: Mekanik anahtarlara sahip olan bu klavye, 3.919,00 TL fiyatıyla birçok oyunseverin tercihi oluyor.
- AOC Gaming Monitör: 27 inç ekrana sahip olan bu ürün, 6.719,04 TL’ye düştü.
- Klasse Classic Mouse Pad: Sadece 269,90 TL.
- Sony PS5 Digital Oyun Konsolu Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu: Şimdi 23.599,00 TL.
Ev ve Yaşam
Evinize dair ihtiyacınız olan her şey bu kategoride mevcut.
Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Seduna Skagen Çalışma Koltuğu: Masa başında saatlerini geçirenlerin tercihi olan bu koltuk, 3.260,83 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti: Hem ıslak hem kuru kullanabileceğiniz bu set, 2.073,00 TL.
- Neo 3 Kademeli Şarjlı Süpürge: Evde, ofiste ya da aracınızda kullanabileceğiniz bu cihaz, 1.499,90 TL’ye düştü.
- Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge: Fiyatı 4.205,00 TL.
Yapı Market
Bu kategori kapsamında birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Einhell Professional Akülü Darbeli Vidalama: %5 indirimle 2.850,00 TL’ye düşen bu matkap listemizde yerini aldı.
- WORX Akıllı Şarjlı Tornavida: 1.699,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- Dewalt DT0109 Matkap Ucu Seti: Satın almak isterseniz şimdi 2.317,99 TL.
- Viko Multi-Let Üçlü Priz: Aşırı ısınma veya kısa devreden cihazlarınızı koruyan bu priz, 264,00 TL.