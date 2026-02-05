Tümü Webekno
8 Farklı Vibecoding Uzmanı, Hızlı Kod Yazmanın 8 Farklı Yolunu Gösterecek [Canlı Yayın]

Vibecoding dünyasında sıkça sorulan “Bir fikir ne kadar sürede koda dönüşür?” sorusu, bu kez teoride değil, canlı yayında yanıtlanacak. Türkiye’nin önde gelen vibecoder’ları, zamanla yarışarak farklı yöntemlerini ve hız kazandıran trick’lerini gözler önüne serecek.

8 Farklı Vibecoding Uzmanı, Hızlı Kod Yazmanın 8 Farklı Yolunu Gösterecek [Canlı Yayın]
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

“Bir fikri koda dökmek ne kadar sürer?” sorusu bugüne kadar sayısız kez soruldu ama net bir cevabı hiç olmadı. Çünkü işin sırrı, kullanılan araçlarda değil; yaklaşımda, alışkanlıklarda ve problem çözme biçimlerinde gizli. İşte tam da bu yüzden, vibecoding odağındaki bu özel canlı yayın, lafı uzatmak yerine işi doğrudan ekrana taşıyor.

Sekiz farklı vibecoder, aynı stüdyoda ve sınırlı sürede, fikirlerini çalışan prototiplere dönüştürmeye çalışacak. İzleyiciler yalnızca ortaya çıkan sonucu değil, sürecin tamamını; yani hataları, geri dönüşleri, hız kazandıran küçük hamleleri ve yaratıcı kısayolları da anbean izleyebilecek.

Sekiz Farklı Bakış Açısı, Tek Amaç: Daha Hızlı Üretmek

HAUBVG8WMAATtBV

12 Şubat günü 18:45'te başlayacak yayın, Fatih Güner’in sunumu ve Wiro AI’nin desteğiyle gerçekleşiyor. Sahneye çıkacak vibecoder’lar ise şunlar: Fatih Kadir Akın, Selman Kahya, Muhammed Kılıç, Doruk Kurtoğlu, Onur Özcan, Şerafettin Sarışen, Erhan Tezakar, Sercan Yusuf.

Bu etkinlik, izleyicilere vibecoding'de “tek doğru yolu” olmadığını net biçimde gösterecek. Kimi hazır şablonlarla hız kazanacak, kimi yapay zekâ destekli akışlara yüklenecek, kimi ise minimal ama etkili çözümlerle sonuca gitmeye çalışacak. Kısacası, klavye başında zaman kazandıran her şey açık açık konuşulacak.

Yayını kaçırmamak için şimdiden aşağıdaki canlı yayın bağlantısından hatırlatma açabilirsiniz.

Yapay Zeka

