[9-12 Ekim] Xbox'ta Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

[9-12 Ekim] Xbox'ta Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyunseverler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bugün ise 9-12 Ekim tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Kullanıcılar, bu hafta toplam değeri 6.000 TL’yi aşan 7 oyuna ulaşabilecek. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

Call of Duty: Black Ops 6

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
Call of Duty: Black Ops 6 2.799,99 TL
AEW: Fight Forever 1.000 TL
Grounded 2 1.299 TL
Dovetail Games Euro Fishing 46 TL
Under The Waves 549 TL
Kingdom Two Crowns 49 TL
Riders Republic 1.000 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Xbox Free Play Days

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

