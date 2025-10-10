[9-12 Ekim] Xbox'ta Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyunseverler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bugün ise 9-12 Ekim tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Kullanıcılar, bu hafta toplam değeri 6.000 TL’yi aşan 7 oyuna ulaşabilecek. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi? Call of Duty: Black Ops 6 2.799,99 TL ✅ AEW: Fight Forever 1.000 TL ✅ Grounded 2 1.299 TL ✅ Dovetail Games Euro Fishing 46 TL ✅ Under The Waves 549 TL ✅ Kingdom Two Crowns 49 TL ❌ Riders Republic 1.000 TL ❌

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.