The Game Awards 2025 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye'de Saat Kaçta? Nasıl İzlenir?

Oyun sektörü için her yılın en önemli günü artık ufukta görünüyor. Peki The Game Awards 2025 etkinliği ne zaman başlayacak ve Türkiye'de saat kaçta izlenebilecek?

The Game Awards 2025, bu hafta oyun sektörünün ana odağı konumunda. Her yıl merakla beklenen etkinliğin bu yılki ayağı da 11 Aralık Perşembe'yi 12 Aralık Cuma'ya bağlayan gece gerçekleşecek ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyunseveri ekran başına toplayacak.

Bu yılın en çok konuşulan oyunu Clair Obscur: Expedition 33, tam 12 adaylıkla rekor kırarken, ödüller açıklanmadan önce hâlâ vakti olanlar için hatırlatalım. Oy verme işlemleri 11 Aralık TSİ 07.30'a kadar açık olacak.

The Game Awards 2025 ne zaman başlıyor?

The Game Awards saati ne yazık ki ülkemizde gece yarısına denk geliyor. Etkinliği Türkiye'den canlı olarak izlemek isteyenler, 11 Aralık Perşembe'yi 12 Aralık Cuma'ya bağlayan gece 03.30'da ekran başında olacak. Etkinliğin yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor.

The Game Awards 2025 nasıl izlenir?

Bu yıl yayını izlemek her zamankinden daha kolay. YouTube ve Twitch üzerinden ilk kez 2K yayın kalitesi ile The Game Awards'ı seyredebileceksiniz.

Ayrıca bu yılki etkinlik, The Game Awards tarihinin Amazon Prime üzerindeki ilk yayın yılı olacak. Bunlar da yeterli değilse Steam, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, Kick, Gamespot ve IGN gibi birçok farklı platformdan da canlı olarak seyredebilmeniz mümkün.

Peki sizin bu yılki etkinlikten beklentileriniz neler? Sizce Yılın Oyunu ödülünün galibi hangi oyun olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.