Uluç Bayraktar'ın ilk uzun metrajlı filmi olan, başrolünde Nejat İşler gibi sevilen bir ismi izleyeceğimiz 9,75'in ilk fragmanı yayınlandı. Kitaptan uyarlama bir film olarak karşımıza çıkan 9,75; çok konuşulacak bir hikayeyi merkezine alıyor.

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden biri olan Ezel'in yönetmeni olan Uluç Bayraktar, ilk uzun metrajlı filmi olacak "9,75" ile bir kez daha unutulmaz bir proje ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ekranların sevilen isimlerinden Nejat İşler’in başrolde yer alacağı filmin heyecan uyandıran ilk fragmanı yayınlandı.

Oyuncu kadrosunda Nejat İşler’in yanı sıra Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar gibi ünlü isimlerin de yer aldığı proje, Türkiye galasını 20-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Film Festivali’nde yapacak. Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan "9,75", daha önce gösterildiği pek çok uluslararası festivalden ödül almayı başarmıştı.

Fragmanından da anlayabildiğimiz kadarıyla 9,75 filmi, Ahmet adlı bir yazarın Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında kalan zorlu ve kaotik hikayesini anlatıyor. Filmin en azından ele aldığı konular ve genel dokusu itibarıyla yıpratıcı ve çeşitli duyguları aynı anda hissettiren bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.

9,75 fragmanı